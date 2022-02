Apex Legends Mobile sera bientôt disponible dans certaines régions

Respawn Entertainment annonce que Apex Legends Mobile sera disponible sur Android et iOS en Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Philippines, Indonésie, Mexique, Pérou, Argentine et Colombie à partir du 28 février prochain. Comme sur consoles et PC, Apex Legends Mobile sera free-to-play et ne comprendra pas d’objets payants offrant un avantage. Il disposera de ses propres passes de combat, produits cosmétiques à collectionner et éléments uniques à débloquer.

Apex Legends Mobile is coming! Starting next week, a limited regional launch for iOS + Android will be available in select countries.

Read our new FAQ for full details. For players in other regions, we’ll have more to share in the coming weeks.

https://t.co/4oP35KekED

