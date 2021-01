Apex Legends : l’événement Fight Night ajoute une nouvelle mécanique de jeu

Parmi les jeux de battle royale qui fonctionnent bien en ce moment, il y a Apex Legends. Un événement particulier sera bientôt lancé sur le jeu. Présentation.

Apex Legends fut lancé il y a maintenant presque deux ans. Et depuis lors, le titre a su convaincre une base de joueurs assez intéressante. Comme nombre de jeux, pour préserver ses utilisateurs, les développeurs ont dû proposer des nouveautés régulièrements, organiser des événements et autre. Aujourd’hui, c’est un nouvel événement qui se profile. Et celui-ci ajoutera une mécanique très particulière.

Apex Legends dévoile son événement Fight Night

Bien que Apex Legends ne soit pas un jeu pensé pour le combat rapproché, les joueurs s’affrontent de temps à autre pour devenir champion dans un combat impromptu entre les deux équipes restantes. Maintenant, ce combat va bel et bien faire partie du jeu, tout du moins pendant un certain temps grâce à l’événement Fight Night organisé durant la saison 7.

Le développeur du jeu, Respawn, a fréquemment modifié certaines portions de map autour de certains personnages et cette nouveauté est dédiée aujourd’hui à Pathfinder. Cette nouvelle zone est une zone spéciale dans laquelle les armes, facultés et explosifs conventionnels sont tous désactivés. Les joueurs n’ont accès qu’au combat au corps à corps. Il y a aussi des balles de loot qui n’attendent que d’être éclatées pour récupérer des items de haut niveau, mais qui sont inutilisables dans la zone en elle-même.

Avec une nouvelle mécanique de jeu très prometteuse

Autre changement sur la map, des loots MRVN. Autrement dit, des robots similaires à Pathfinder. Si vous en trouvez un, celui-ci peut libérer tout un tas de choses. Et si vous le détruisez, vous pouvez amener le bras du robot à un autre robot et obtenir des items dorés.

Parmi les autres modifications, on citera notamment une diminution des dommages du Hemlok ainsi qu’une réduction du cooldown de Rampart et Caustic. Le jeu ajoute aussi un bouton “marquer tout comme vu”, vous n’aurez plus à cliquer sur chaque item de votre inventaire pour faire disparaître ce satané point rouge. Il est aussi possible de déclencher les accélérateurs ultimes en appuyant sur le bouton ultime et si un membre de votre partie quitte le lobby, tous les joueurs retournent au statut “pas prêt”.

À noter, un nouveau stream de l’équipe de développement aura lieu avant le déploiement de toutes ces nouveautés. Le début des festivités est prévu pour le 6 janvier 2021 à 5h (heure française).