Apex Legends : la version Nintendo Switch est de sortie

Le Battle Royale du studio américain Respawn Entertainment débarque sur Nintendo Switch avec du cross-play.

Développée en collaboration avec Panic Button, la version Nintendo Switch d’Apex Legends est jouable sur un écran de plus petite taille et dispose d’un système de visée gyroscopique mettant à profit la manette de la console hybride ainsi que des optimisations qui permettront aux joueurs d’avoir accès à du 30 images par seconde en résolution 720p avec le mode station d’accueil ou du 576p avec le mode portable. Par ailleurs, elle accueillera les mises à jour du contenu, les modes à durée limitée et les événements spéciaux simultanément aux autres plateformes via un service dédié. A noter que les joueurs sur Switch peuvent obtenir un skin légendaire pour Pathfinder et rattraper leur retard en débloquant gratuitement les 30 premiers niveaux du passe de combat de la saison 8, tout en gagnant le double d’XP s’ils se connectent pendant les deux semaines suivant le lancement du jeu. Une manière comme une autre d’augmenter le pic de connexion.

Panic Button s’exprime sur ce portage d’Apex Legends sur Nintendo Switch par les voix de Dan Hernberg, directeur de la production, et Andy Boggs, directeur technique : “On utilise vraiment le même code de base pour chacune des versions du jeu. Quand on ajoute quelque chose, on le transmet aux différentes équipes, du coup à Panic Button pour la version Switch, et on s’assure que ça marche bien. Etant donnée la nature cross-play du jeu, il n’est évidemment pas possible d’avoir des versions différentes en fonction des consoles, ou des choses manquantes, il faut que ce soit le jeu intégral (…) Le grand défi pour nous est toujours de comprendre quelles parties du jeu nous pouvons adapter, identifier les changements et les éléments à optimiser (…) Les changements que nous avons dû apporter n’affecteront pas l’expérience des joueurs. C’est toujours une super expérience et on a l’impression de jouer à Apex ! (…) Nous avons utilisé le même moteur que pour les autres versions du jeu, donc une grande partie du travail que nous avons effectué a consisté à ajouter la prise en charge de la Switch à ce moteur (…) C’est donc le premier jeu à fonctionner sur Switch avec ce moteur (…) Une grande chose que la Switch a et que les autres consoles n’ont pas est la visée gyroscopique. Nous l’avons utilisée sur les titres précédents, et nous avons appris à chaque fois. Nous avons en quelque sorte peaufiné notre formule et l’avons modifiée différemment en fonction de chaque jeu. Parfois, il est préférable d’avoir un gyroscope qui se déplace plus lentement, parfois vous voulez une réponse plus immédiate. Nous avons donc travaillé en étroite collaboration avec Respawn.”

Un trailer pour Apex Legends sur Nintendo Switch

“Cela fait déjà deux ans que nous avons lancé Apex Legends et que nous nous attachons à faire évoluer le genre du Battle Royale en proposant à chaque nouvelle saison des Légendes, des cartes, des armes, des modes de jeu et du contenu inédits“, déclare Chad Grenier, directeur du développement pour Respawn Entertainment. “Nous souhaitons en outre proposer le jeu sur de nouvelles plateformes pour toucher davantage de joueurs. Le lancement de notre Battle Royale sur Nintendo Switch pendant la saison 8 témoigne de nos ambitions. Nous sommes heureux de donner aux joueurs l’opportunité d’incarner leur Légende favorite, même lorsqu’ils ne se trouvent pas dans leur salon. Cette année, nous réservons aux fans encore bien des surprises et nous continuerons de leur proposer de nouvelles façons de jouer, tout en conviant de nouveaux joueurs à venir les retrouver dans l’arène des Jeux Apex.”