Apex Legends devrait arriver sur iOS et Android d’ici la fin de l’année

Respawn Entertainment prépare bien une version mobile pour son Battle Royale.

Si Apex Legends sur Nintendo Switch est prévu pour l’automne avec du cross-play, Andrew Wilson, le PDG de l’éditeur américain Electronic Arts, a annoncé durant une réunion avec les investisseurs que les versions mobiles Battle Royale de Respawn Entertainment devraient également arriver dans le courant de l’année : “Nous avons Plants vs Zombies 3 en soft launch, nous prévoyons également d’avoir Apex Legends en soft launch avant fin 2020. Vous m’avez entendu parler de six ou sept autres jeux à différents stades d’incubation, de production ou en phase de finalisation. Nous sommes très satisfaits de nos plans pour le marché du mobile.”

Le soft launch est un terme pour parler d’une bêta qui permet de tester une production en fin de développement dans seulement quelques pays afin d’avoir des retours précis pour améliorer rapidement certains éléments. Si les développeurs préfèrent souvent le faire du côté d’Android, le système d’exploitation iOS n’y échappe pas. Dans le cas d’Apex Legends, il ne serait pas impossible que les OS d’Apple et Google soient sollicités afin que le Battle Royale arrive rapidement sous sa forme commerciale pour le grand public, tout en essayer de titiller Fortnite, Playerunknown’s Battlegrounds ou encore Call of Duty Mobile.

Un trailer pour l’événement de collection Trésors perdus d’Apex Legends

Disponible depuis le 23 juin dernier sur PS4, Xbox One et PC (Origin et Steam), ce nouvel événement propose un nouveau mode, des exclusivités temporaires, une nouvelle révolution urbaine, à savoir la salle des cartes de Crypto, le retour du mode armé et dangereux avec quelques surprises comme une toute nouvelle pièce de butin, les balises de réapparition mobiles : “Trouvez du butin précieux pendant l’événement de collection Trésors perdus. Le nouveau mode Armés et dangereux 2.0 fait la part belle aux tireurs d’élite, aux fusils à pompe et au système de bouclier évolutif, tandis que les balises de réapparition ont disparu. Vous pourrez toujours réanimer vos équipiers grâce à un tout nouvel objet : la balise de réapparition mobile. Vous n’en aurez qu’une au début de chaque partie, alors choisissez bien quand et où la déployer ! Relevez des défis et visitez la Boutique pour débloquer jusqu’à 24 objets exclusifs. Explorez l’environnement dédié à Crypto et tirez profit de sa toute nouvelle carte holographique. Terminez l’événement de collection pour décrocher les honneurs et remporter le set Héritage de Mirage.”