Apex Legends est l'un des jeux de type battle royale les plus populaires du moment. Avec ses millions de joueurs réguliers, il se devait d'avoir une compétition internationale officielle. C'est chose faite avec les Global Series qui verront le jour en 2020.

Les Global Series sont donc le circuit compétitif d’Apex Legends en 2020. Avec comme point d’orgue, un mondial en Automne. Comme à l’accoutumée sur ce genre de circuits, il faudra aussi compter sur de nombreuses étapes tant online que offline dans le courant de l’année. Et pour inaugurer ce circuit comme il se doit, le studio Respawn Entertainment et l’éditeur Electronic Arts ont fait les choses en grand. Voici comment s’articulera le calendrier.

Apex Legends dévoile son circuit compétitif pour 2020

Au total, ce sont pas moins de 3 millions de dollars de cashprize qui seront investis dans les différents prix des compétitions officielles 2020 sur Apex Legends. Durant toute l’année, pas moins de 12 compétitions offline, pour les plus importantes, et online, seront organisées. Ceci pour monter crescendo jusqu’à la grande finale, le mondial, qui aura lieu durant l’Automne 2020. La première étape démarrera le 25 Janvier 2020 à Londres et le premier événement offline durant le week-end du 13 Mars. À noter, les différents tournois seront organisés par EA Games ainsi que les organisateurs tiers GLL et PGL.

avec les Global Series en apothéose à l’Automne 2020

Le format de compétition choisi est le même que celui du Preseason Invitational. Les équipes devront remporter un maximum de points pour figurer dans le haut du classement et faire au moins un Top 1 pour se qualifier aux étapes suivantes. D’ailleurs, on distingue trois routes principales pour atteindre le Major (Online puis Premier, Challenger et Online Seul). Les 60 meilleures équipes des Global Series Online, Premier et Major participeront aux finales, les fameuses Apex Legends Global Series Championship. Jason West, PDG de Respawn Entertainment a hâte que les choses sérieuses démarrent : “La compétition est le coeur d’Apex Legends. Nous espérons que l’esport jouera un rôle important dans l’avenir du jeu et tout commence ici, avec les Global Series. Bientôt, nous saurons qui de nos millions de joueurs deviendront de véritables légendes de l’arène.“