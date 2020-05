Apex Legends dévoile le contenu de sa saison 5

Comme nombre de jeux battle royale en free-to-play, Apex Legends se met constamment à jour avec de nouveaux contenus et de nouveaux modes de jeu. La Saison 5, baptisée Faveur de la Fortune, démarrera la semaine prochaine. Avec, comme à l’accoutumée, son lot de nouveautés. Au menu notamment, le personnage de Loba et un mode PvE. Respawn Entertainment a tenu à faire les présentations.

Dans cette saison 5, les joueurs pourront donc profiter d’un mode PvE, une quête saisonnière baptisée “Le Fantôme Brisé” ! Cette mission proposera aux joueurs de partir à la recherche de packs de trésors – qui seront à ouvrir après la partie – disséminés sur la carte afin de résoudre de nombreux mystères. Ceux-ci pourront vous donner des pièces d’artefact nécessaires pour compléter la quête. Cette dernière s’inscrit d’ailleurs dans une grande histoire qui sera racontée tout au lieu de la saison. Il est question d’une relique secrète sur laquelle tout le monde veut mettre la main.

Ces chasses seront à réaliser tout en affrontant les créatures contrôlées par l’intelligence artificielle aperçues dans le récent événement Bloodhound’s Trials. La première des neuf chasses sera accessible le 19 Mai et chaque semaine, une nouvelle fera son apparition. Et ce n’est pas tout. Cette Saison 5, attendue pour le 12 Mai prochain, proposera également un nouveau Battle Pass permettant de déverrouiller des récompenses inédites, de nouvelles zones à explorer sur la carte Canyon des Rois ainsi que des ligues classées divisées en deux sessions. La première se déroulera durant tout le mois de Mai sur la carte Canyon des Rois tandis que la seconde, dont le lancement est attendu pour le mois de juin, se déroulera sur la carte Bord du Monde. Rendez-vous dès Mardi pour découvrir ces nouveautés.

Learn more about the Quests and the hunt for the Broken Ghosts coming in Season 5 – Fortune's Favor. https://t.co/WsAEN9TDsU pic.twitter.com/7aWfShPDgh

— Apex Legends (@PlayApex) May 8, 2020