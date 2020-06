Apex Legends arrive sur Nintendo Switch cet automne, avec le cross-play

La Nintendo Switch est désormais une valeur sûre, son succès n'est plus à démontrer. Les studios l'ont bien compris et nombreux sont ceux à y publier des jeux ou à les porter. À l'automne arrivera notamment Apex Legends, et le cross-play sera de la partie.

Avec la popularité et toute cet engouement général autour des jeux de type battle royale comme Fortnite, il n’était pas surprenant d’apprendre que EA souhaitait sa part du gâteau avec Apex Legends. Le jeu est disponible depuis un certain temps maintenant sur des plates-formes comme le PC, la Xbox One et la PS4. Et il faudra bientôt composer avec la Nintendo Switch.

Apex Legends arrive cet automne sur Nintendo Switch

Les joueurs Nintendo Switch pouvaient en effet se sentir un peu mis à l’écart depuis tout ce temps mais ce sera bientôt de l’histoire ancienne. EA vient d’annoncer que Apex Legends sortira à l’automne 2020 sur Nintendo Switch. Et dans la mesure où les jeux multijoueurs ne sont intéressants que s’il y a beaucoup de joueurs à y jouer, le studio en profite pour confirmer la prise en charge du cross-play.

Et le cross-play sera au rendez-vous !

Autrement dit, les joueurs qui jouent sur Switch pourront affronter des joueurs d’autres plates-formes, des joueurs jouant sur Xbox One, PS4 ou PC. Voilà qui devrait permettre d’augmenter encore le nombre de joueurs à affronter pour offrir une expérience plus sympathique encore. Le lancement du titre sur Nintendo Switch signifie aussi que le jeu devient mobile dans la mesure où la console offre la possibilité de jouer où que l’on soit. Nous avions déjà eu vent de l’intention de EA de lancer Apex Legends sur mobile avant la fin de l’année. La Nintendo Switch devrait en profiter avant les plates-formes Android et iOS. Une bonne nouvelle en tous les cas pour les joueurs de la dernière née des consoles de Big N.