Apex Legends : 100 millions de joueurs en deux ans

Le succès d’Apex Legends n’est que la dernière preuve en date que les jeux de tir du type Battle Royale restent très populaires, bien que le genre soit devenu assez encombré au cours des deux dernières années par de trop nombreuses productions se ressemblant et essayant de mettre la main sur une part du gâteau. Call of Duty : Warzone d’Activision a dépassé les 75 millions de joueurs en août dernier, atteignant ce cap moins de cinq mois après son lancement en mars 2020. L’éditeur américain Epic Games a déclaré que Fortnite comptait lui 350 millions de joueurs inscrits en mai dernier, un chiffre qui n’a fait qu’augmenter depuis grâce à de nouvelles collaborations innovantes.

100 million strong, and we're just getting started. Thank you, Legends! ❤️ pic.twitter.com/FlINru0lx5

— Apex Legends (@PlayApex) April 14, 2021