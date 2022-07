Apex Game Studios : Tomonobu Itagaki ose le pari des jeux web 3.0

Le créateur de Dead or Alive et de Ninja Gaiden souhaite produire des jeux web 3.0 divertissants, qualitatifs et immersifs avec Apex Game Studios.

Développé avec le moteur graphique Unreal Engine pour PC, iOS et Android, Warrior, le premier jeu incubé d’Apex Game Studios, est un MMORPG dans lequel les joueurs pourront invoquer plus de 100 types différents de Mob Servants, chacun ayant un rang aléatoire. Ceux qui ont un rang plus élevé fourniront un soutien plus puissant dans la bataille. Dans le même temps, plus de 60 compétences différentes peuvent être sélectionnées et apprises librement par les Mob Servants. Ces derniers disposent également d’une île unique qui peut être échangée.

Le trailer d’annonce de Warrior

Destiné à résoudre les problèmes de performance, de sécurité et de durabilité de GameFi 1.0, et à réaliser une percée dans GameFi 2.0, Warrior supprime le mode de jeu à l’argent et est plus accessible et rentable que les jeux traditionnels. Le célèbre game designer japonais Tomonobu Itagaki a exprimé que l’une des principales caractéristiques qu’un jeu blockchain doit avoir pour réussir est d’être un vrai jeu qui est amusant et attire l’attention – précisément ce que son équipe veut réaliser avec Warrior, dont la sortie est attendue pour l’année prochaine via l’aide d’une bêta et la pré-vente de NFT.

Il a expliqué son intention de créer des jeux – de véritables expériences – où les gens peuvent se mesurer les uns aux autres. Il a également indiqué qu’il s’intéressait non seulement au développement de jeux basés sur des jetons non fongibles, ou NFT, mais aussi au métavers et qu’il envisageait d’utiliser ces technologies comme une arme de choix. Pour Itagaki, il est essentiel d’embrasser les changements et de relever les nouveaux défis inhérents à la technologie blockchain.