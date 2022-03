Aperture Desk Job : une expérience gratuite dans le monde de Portal

Aperture Desk Job n'est pas Portal 3.

Pensé principalement pour le Steam Deck de Valve, Aperture Desk Job va guider les joueurs dans l’utilisation des commandes et fonctionnalités du PC gaming au format portable : “Vous incarnez une nouvelle recrue insignifiante lors de sa première journée de travail, le cœur rempli d’espoir et les jambes qui rêvent de gravir les échelons professionnels. Mais la vie en a décidé autrement, alors mieux vaut s’asseoir. Jusqu’à maintenant, la vraie vie s’est déroulée principalement en position assise et les jeux vidéos ont été le monde virtuel et fantastique où vous pouviez vous évader. Avec le Steam Deck, on renverse tout ça et on libère les corps ! Courez un marathon ou sautez d’un avion tandis que votre cerveau et vos mains reprennent les activités assises de votre lot quotidien.”

Un trailer pour Aperture Desk Job

Présenté comme une sorte de spin-off de Portal permettant de découvrir de nouvelles facettes de l’univers, Aperture Desk Job sera disponible début mars sur la plateforme Steam.