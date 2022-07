Ape Now, Pay Later, un service pour acheter maintenant et payer plus tard ses NFT

Ape Now, Pay Later est un service pour acheter maintenant et payer plus tard ses NFT. Une offre pour le moins étrange avec la volatilité du marché et son état actuel.

Pour celles et ceux qui veulent à tout prix avoir un certificat d’authenticité pour une URL pointant vers l’illustration d’un singe ou de tout autre jeton non fongible (NFT) populaire, il y a désormais un service pour acheter maintenant et payer plus tard qui peut être utilisé pour financer ces achats. L’offre de Teller fonctionne avec certains des collections NFT les plus connues, comme Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club et Adidas Originals : Into the Metaverse. Il fonctionne sur la blockchain Polygon et répond à l’affreux nom de Ape Now, Pay Later.

Ape Now, Pay Later est un service pour acheter maintenant et payer plus tard ses NFT

“Acheter des NFT est l’une des choses que les clients du web3 veulent faire tout de suite”, déclarait le fondateur et PDG de Teller, Ryan Berkun, à Decrypt. “Acheter maintenant, payer plus tard, c’est tout vu.” Voilà la promesse de ce service Ape Now, Pay Later.

Comme d’autres services du même genre, le service demande un acompte. Lorsque quelqu’un voit un NFT compatible qu’il souhaite acheter sur le marketplace OpenSea, il peut utiliser le service de Teller pour faire savoir son intention de l’acheter. La personne doit alors débourser entre 25 et 50 % du prix du NFT. La plate-forme de Teller tentera alors de trouver un prêteur, lequel est un autre utilisateur.

Si le prêteur accepte l’offre, il transfèrera les fonds restants pour acheter le NFT sur OpenSea. Le NFT sera alors détenu dans un wallet de dépôt. Si l’acheteur rembourse ce qu’il a emprunté à temps, il récupère le NFT. Dans le cas contraire, le prêteur peut récupérer le NFT et le vendre s’il le souhaite. Les prêteurs peuvent aussi définir des taux d’intérêt sur les remboursements.

Une offre pour le moins étrange avec la volatilité du marché et son état actuel

Considérant la volatilité du marché des crypto-monnaies et l’état de l’économie mondiale, acheter un NFT via un service “acheter maintenant payer plus tard” semble être une bien mauvaise idée. Certes, les valeurs des cryptos ont grandement plongé ces derniers mois – ce qui a fait perdre beaucoup d’argent aux victimes du piratage de Axie Infinity -, mais il est possible que le marché redécolle. Ces paiements “acheter maintenant payer plus tard” pourraient alors devenir bien plus onéreux. Les acheteurs n’ont par ailleurs que 90 jours pour procéder au remboursement.

Le marché des NFT a, lui aussi, plongé. Bloomberg explique que le prix plancher pour un NFT du Bored Ape Yacht Club était d’environ 90 Ethereum (environ 110 000 $ à l’heure d’écrire ces lignes). Il a perdu environ 40 % depuis mai.