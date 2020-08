Anthem : un nouveau système de loot et une amélioration des sensations du gunplay

Le shoot et le loot, le chantier principal de BioWare avec la refonte d'Anthem.

A la demande des fans, la nouvelle version d’Anthem de BioWare proposera une expérience de loot satisfaisante et équilibrée : “Une bonne expérience de jeu dépend de la souplesse et de la robustesse du système de butin et beaucoup de choses peuvent mal tourner. Beaucoup de choses ont mal tourné. Nous avons échoué sur ce plan et nous avons réalisé qu’il allait être nécessaire de construire quelque chose de complètement nouveau, en commençant par étudier longuement et apprendre des meilleurs jeux du genre qui nous inspirent. À partir de ces recherches, en complément de vos impressions, nous avons fixé des objectifs et changements de haute importance. Désormais, tous les objets sont meilleurs et plus compétitifs, mais il y a toujours une chance d’obtenir quelque chose d’exceptionnel. Toutes les raretés de loot ont une valeur stratégique à travers la progression.”

An update on Anthem’s Loot and Equipment goals from Christian Dailey.https://t.co/PjTPsLVmEy — BioWare (@bioware) July 31, 2020

Christian Dailey, le directeur du studio BioWare Austin, souhaite rentabiliser le temps de jeu des fans avec des récompenses plus fréquentes et viables, et qui marquent les étapes de la progression, viser du loot spécifique sans avoir besoin de faire des tâches rébarbatives, notamment via la possibilité de modifier son équipement, rendre la collecte durant le gameplay plus agréable et plus satisfaisante (notamment via l’introduction de gobelins au trésor), faciliter le changement d’équipement à la volée, permettre l’obtention des items rares toujours utiles et enfin communiquer facilement les objectifs pour que la progression des joueurs continue.

Des nouveautés pour les combat et les affrontements dans Anthem 2.0

La modification des armes devrait avoir un impact sur le core gameplay d’Anthem sachant qu’elles seront bien plus diversifiées. Les sensations du gunplay seront améliorées, les ennemis répondront mieux aux tirs des joueurs et le système de mêlée devrait être totalement repensé (objets, builds, points de capacités pour débloquer de nouveaux types d’équipement et de synergies). Christian Dailey affirme que le travail est immense et qu’il va falloir se montrer patient. L’équipe n’est encore qu’aux prémices du développement de la refonte, la partie technique est compliquée.