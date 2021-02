Anthem : la refonte de BioWare pourrait être abandonnée

Le sort du AAA pensé pour le jeu-service sera décidé cette semaine par les équipes de l'éditeur américain Electronic Arts.

Echec total du studio BioWare, la nouvelle licence Anthem devait pourtant être un sérieux concurrent à Destiny de Bungie mais son contenu rachitique ainsi que son état n’ont pas aidé à en faire un succès retentissant. Malgré les mauvais retours, Electronic Arts était persuadé de détenir une petite pépite mal exploitée et a donc donné du temps à une modeste équipe pour s’occuper d’une refonte du jeu à la No Man’s Sky. Un an et demi après, tout n’est pas encore terminé et EA commence de plus en plus à s’impatienter alors que les consoles de nouvelle génération sont déjà lancées sur le marché.

NEWS: For the last year and a half, BioWare has been in "incubation" mode overhauling the maligned online game Anthem. This week, EA will review the progress of "Anthem Next" and decide whether to expand the team or put an end to the project. https://t.co/eQmTq2oEjZ — Jason Schreier (@jasonschreier) February 8, 2021

La mort ou le renouveau d’Anthem ?

Dans le courant de la semaine, les pontes d’Electronic Arts vont examiner la dernière version de Anthem Next au cours d’une réunion selon trois sources proches du projet qui se sont confiées au très fiable Jason Schreier de Bloomberg. L’équipe dédiée à la refonte d’Anthem comprend seulement une trentaine de développeurs. Le but sera de l’agrandir ou d’abandonner définitivement le projet pour renforcer les dev teams de Dragon Age 4 et du nouveau Mass Effect. Aux dernières nouvelles, Anthem Next inclut des changements majeurs au niveau de ses mécaniques de jeu et de l’interface utilisateur.