Anonymous veut faire la lumière sur les crimes de Do Kwon

Le groupe de pirates Anonymous s’est engagé à “s’assurer” que Do Kwon, cofondateur de Terra, soit “traduit en justice dès que possible” suite à l’effondrement des écosystèmes Terra (LUNA) et TerraUSD (UST) en mai dernier. Leur déclaration d’intention prend la forme d’une vidéo dans laquelle Anonymous liste plusieurs méfaits présumés de Do Kwon.

Anonymous veut faire toute la lumière sur les crimes de Do Kwon

Dans la vidéo en question, on peut notamment entendre : “Do Kwon, si tu écoutes, malheureusement, il n’y a rien qui puisse être fait pour inverser les dommages que tu as causés. À ce stade, la seule chose que nous pouvons faire est de te tenir pour responsable et de faire en sorte que tu sois traduit en justice dès que possible.”

“Anonymous examine toute l’histoire de Do Kwon depuis son entrée dans l’espace crypto pour voir ce que nous pouvons apprendre et mettre en lumière. […] Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup d’autres crimes à découvrir dans votre parcours de destruction.” Le groupe critique aussi Do Kwon pour ses “tactiques arrogantes” envers ses concurrents et ses nombreuses actions “comme s’il n’échouerait jamais”.

Une nouvelle mission qui suscite des réactions mitigées

Suite à la publication de cette vidéo, les réactions de la communauté sont assez mitigées. Si certains soutiennent cette nouvelle mission, y voyant là l’œuvre d’un “Robin des Bois d’aujourd’hui”, d’autres sont bien plus critiques, qualifiant la vidéo de menace vide : “Anonymous est tellement ringard maintenant […] Cette vidéo anon est si peu menaçante que c’en est presque bizarre”, peut-on notamment lire sur le subreddit r/CryptoCurrency. “Je m’attendais à ce qu’ils aient découvert quelque chose, mais ce n’est rien de plus que, eh bien, rien.”, déclare un autre.

Terraform Labs, dont Do Kwon est le cofondateur, est actuellement sous le coup de plusieurs enquêtes, principalement des autorités sud-coréennes, notamment pour détournement de bitcoins (BTC) de la trésorerie de l’entreprise. En mai, l’unité d’enquête spécialisée “Grim Reapers of Yeouido” a été réactivée par la Corée du Sud pour enquêter sur l’effondrement de Terra. Tous les employés de Terraform Labs ont même été cités à comparaître dans le cadre de cette vaste enquête. L’entreprise a par ailleurs déjà écopé d’une amende de 78 millions de dollars par l’agence nationale des impôts de Corée du Sud pour des accusations d’évasion fiscale.