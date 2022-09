Anonymous revendique l’embouteillage monstre qui a touché Moscou

L'embouteillage monstre du quartier Fili de Moscou revendiqué par Anonymous. Le groupe a utilisé l'application de taxi Yandex Taxi.

Il y a quelques jours, le quartier Fili de Moscou a subi un énorme embouteillage, un embouteillage comme jamais il n’en avait connu. Motherboard rapporte que des hackers ont utilisé l’application de réservation de taxi Yandex Taxi pour commander des dizaines de chauffeurs pour couvrir Kutuzovsky Prospekt, l’une des artères les plus importantes de la ville. Ceci a conduit à intensifier encore énormément le trafic d’une zone déjà toujours congestionnée. Elle était à l’arrêt complet pendant environ 40 minutes avant que Yandex ne parvienne à rétablir la situation.

“Le matin du 1er septembre, Yandex Taxi a subi une tentative d’attaque par des hackers de mettre à mal le service – plusieurs dizaines de chauffeurs ont reçu des commandes pour le quartier Fili de Moscou”, expliquait un porte-parole de Yandex à Motherboard. Dans un autre communiqué partagé par l’agence de presse russe TASS, Yandex déclarait avoir retravaillé son algorithme de routage suite à cette attaque pour éviter que d’autres incidents similaires puissent avoir lieu dans le futur. Cet événement est l’un des premiers connus à ce jour dans lequel des hackers exploitent une application de réservation de taxi pour créer un embouteillage.

Plusieurs comptes Twitter revendiquant de quelconques liens avec Anonymous affirment que le groupe est derrière cet incident. Ce vendredi, un compte Anonymous déclarait qu’il avait œuvré avec l’IT Army of Ukraine, une organisation de volontaires formée au début de l’année, pour mener cette attaque.

Toujours prêt à aider, Anonymous avait précédemment endossé la responsabilité d’une cyberattaque qui avait mis à mal de nombreux sites gouvernementaux russes, y compris ceux du Kremlin et du ministère de la Défense. “Face à cette série d’attaques dont l’Ukraine est victime de la part du dictateur russe Vladimir Poutine, nous ne pouvons rien faire d’autre que d’aider le peuple ukrainien”, déclarait le collectif à ce moment-là.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis.

It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i

— Russian Market (@runews) September 1, 2022