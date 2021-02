Anker lance sa propre batterie externe MagSafe pour les iPhone 12

Apple a introduit la technologie de recharge sans fil MagSafe basée sur des aimants avec ses nouveaux iPhone 12. Rapidement, les premiers accessoires sont arrivés sur le marché, et pas nécessairement de la part d'Apple.

L’introduction d’une nouvelle technologie comme MagSafe permet aux fabricants d’accessoires d’agrémenter leurs catalogues. Avec un système de recharge sans fil via aimant, les possibilités sont nombreuses. Les accessoiristes l’ont bien compris et proposent déjà un certain nombre de références. C’est le cas aujourd’hui de Anker qui dévoile une batterie externe MagSafe pour iPhone 12.

Anker dévoile une batterie externe MagSafe pour l’iPhone 12

Il y a une rumeur qui circule depuis quelque temps voulant qu’Apple travaille actuellement sur une batterie externe MagSafe pour son iPhone. Nul ne sait quand cet accessoire sera disponible à la vente mais une chose est sûre, le fabricant Anker a pris la firme de Cupertino de court en officialisant sa propre batterie externe MagSafe.

L’accessoire en question dispose d’une capacité de 5 000 mAh, il sera donc en mesure de recharger complètement l’iPhone 12 mini mais seulement 75 % de l’iPhone 12 Pro Max. Le prix à payer, semble-t-il, pour disposer d’une batterie qui soit suffisamment compacte pour venir se glisser juste sous le smartphone. De plus, du fait qu’il s’agit de la technologie MagSafe, vous n’aurez pas à utiliser – et donc à transporter – de câble. Il devient alors plus simple encore de glisser cette batterie dans une poche ou dans un sac.

5 000 mAh et une charge limitée à 7,5 W

Malheureusement, cette batterie externe MagSafe n’est pas certifiée par Apple. Cela ne signifie pas qu’elle est dangereuse mais simplement qu’elle n’a pas eu droit à la certification officielle. Par conséquent, la vitesse de recharge proposée par l’accessoire est limitée à 7,5 W contrairement aux autres chargeurs MagSafe certifiés qui peuvent charger les appareils à 15 W.

Mais une fois encore, cette faible vitesse de recharge ne devrait pas être un problème dans la mesure où ses principaux arguments de vente sont ici la portabilité et la facilité d’utilisation. Cette batterie externe MagSafe d’Anker est listée sur Amazon US mais elle est actuellement en rupture de stock. Espérons qu’elle arrive rapidement dans nos contrées. À suivre !