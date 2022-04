Anker dévoile AnkerMake M5, sa première imprimante 3D, conçue pour la vitesse

Anker dévoile sa première imprimante 3D. L'AnkerMake M5 ne manque pas d'atouts.

Anker, une entreprise connue principalement pour ses produits de recharge, a décidé de se lancer sur le marché de l’impression 3D. La société vient en effet d’annoncer AnkerMake, sa nouvelle marque d’imprimante 3D, et son tout premier modèle baptisé AnkerMake M5. Selon le fabricant, l’imprimante M5 résout l’un des soucis majeurs quant à ce genre de technologie, à savoir la vitesse relativement lente du processus.

L’AnkerMake M5 offre une vitesse basique d’impression de 250 mm/s, vitesse qui sera celle de vos projets détaillés qui ont besoin d’une finition la plus précise possible. Cela étant dit, l’imprimante dispose aussi d’un mode bien plus rapide qui lui permet d’imprimer jusqu’à 2 500 mm/s. Le résultat est évidemment bien plus brut, moins détaillé. Celui-ci ne conviendra qu’aux impressions de prototypes et autres accessoires basiques, mais selon Anker, cela permet à la M5 de réduire la durée d’impression d’un maximum de 70 % par rapport aux autres imprimantes 3D du marché.

L’AnkerMake M5 ne manque pas d’atouts

En plus d’être rapide, l’AnkerMake M5 a été pensée et conçue pour être facile d’utilisation. Il ne suffit semble-t-il que de 15 minutes pour qu’elle soit prête à imprimer. Et pour résoudre un autre souci bien connu avec les imprimantes 3D, à savoir le besoin de supervision constante du processus, Anker a conféré à sa M5 la possibilité de suivre les travaux d’impression grâce à une caméra propulsée par l’intelligence artificielle. Si cette dernière détecte un problème, comme un bouchon dans la tête d’impression, elle peut envoyer une alerte sur votre smartphone. Mieux encore, vous pouvez visionner en direct l’avancée de l’impression via l’application mobile Anker, où que vous soyez.

Voilà en tous les cas de bien belles promesses, sur le papier. À l’heure actuelle, il ne s’agit que d’un projet Kickstarter, ce qui signifie qu’il pourrait falloir attendre longtemps avant de l’avoir entre les mains – l’objectif de financement ayant déjà été largement atteint -. Quoi qu’il en soit, si vous êtes intéressé(e), sachez que vous pouvez réserver votre AnkerMake M5 dès à présent au tarif préférentiel de 599 $ (548 €), hors frais de port. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de novembre 2022.