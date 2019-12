Anker crée le tout premier flash LED certifié MFi pour iPhone

Si vous avez l'habitude de faire des photos avec votre smartphone, vous savez que, à faible luminosité, le flash intégré dans l'appareil a bien du mal à faire des miracles. Mieux vaut alors utiliser un accessoire tiers pour gérer au mieux l'éclairage.

Le problème avec les flash de nos smartphones, c’est que, avec leu position dans l’appareil et leur taille, ils sont loin d’être idéaux. Cela donne des photos très (trop) lumineuses, parfois même brûlées. Ce qui est loin d’être parfait, à moins que ce ne soit votre intention. C’est pour cette raison que de nombreux photographes professionnels utilisent des flash externes qui peuvent être orientés et dont la puissance peut être gérée très finement. Voici aujourd’hui un nouvel accessoire pour l’iPhone.

Anker dévoile le premier flash LED pour iPhone certifié MFi

Si vous cherchez un flash pour votre iPhone, vous avez de la chance. Anker vient de dévoiler le tout premier flash LED certifié MFi. Les flashs externes pour smartphones ne sont pas nouveaux, mais celui-ci est bel et bien le tout premier de la catégorie à être certifié par le programme MFi d’Apple. Autrement dit, l’accessoire a obtenu l’aval de la firme de Cupertino. Ce qui est un gage supplémentaire de bon fonctionnement, et de bons résultats, dans une certaine mesure.

Un accessoire qui devrait rapidement devenir indispensable chez les amateurs de photos via l’iPhone

Ce flash LED se connecte à votre iPhone via le port Lightning et peut être déclenché en utilisant l’application Photo préinstallée de base sur l’iPhone. Anker estime que son appareil tient pas moins de 10 000 déclenchements par charge. Il y aura aussi, très bientôt, un diffuseur, vendu en option, pour aider à mieux diffuser la lumière. Anker affirme que son flash est quatre fois plus lumineux que le flash embarqué dans l’iPhone et éclaire jusqu’à deux fois plus loin. Parfait donc pour les portraits, mais pas uniquement. L’accessoire sera vendu aux alentours de 50$ et devrait être commercialisé le mois prochain.