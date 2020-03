Animal Crossing New Horizons : meilleur lancement de la licence et d’un jeu sur Switch

La simulation de vie en temps réel de Nintendo est arrivée en têtes des ventes au Japon.

Avec 1.880.626 exemplaires vendus en seulement trois jours (le dématérialisé n’est pas pris en compte), Animal Crossing : New Horizons est l’opus de la licence le plus distribué à ce jour (le triple d’AC : New Leaf sur Nintendo 3DS, comme au Royaume-Uni), mais également le jeu de la Nintendo Switch ayant réalisé le meilleur lancement (le précédent record appartenait à Pokémon Épée et Bouclier). Ces chiffres ne concernent évidemment que le pays du Soleil Levant. Avec la sortie d’AC : New Horizons, l’éditeur nippon Nintendo annonce une hausse des ventes de 550% des consoles Switch (392.576 machines, modèles original et Lite inclus) par rapport à la semaine précédente. Grâce à cela, la console a dépassé le cap des 13 millions d’exemplaires vendus au Japon.

Le meilleur démarrage de la série

Le meilleur démarrage de la Switch

Meilleur lancement d’un jeu vidéo au Japon, le classement officiel

Pokémon Noir et Blanc (Nintendo DS) : 2.637.285 exemplaires vendus

Final Fantasy 8 (PS1) : 2.504.044 exemplaires vendus

Dragon Quest 9 (Nintendo DS) : 2.343.440 exemplaires vendus

Dragon Quest 8 (PS2) : 2.236.881 exemplaires vendus

Monster Hunter Portable 3 (PSP) : 2.146.467 exemplaires vendus

Pokémon X et Y (Nintendo 3DS) : 2.096.050 exemplaires vendus

Final Fantasy 7 (PS1) : 2.034.879 exemplaires vendus

Final Fantasy 9 (PS1) : 1.954.421 exemplaires vendus

Pokémon Soleil et Lune (3DS) : 1.905.107 exemplaires vendus

Animal Crossing : New Horizons (Nintendo Switch) : 1.880.626 exemplaires vendus

Les DLC d’Animal Crossing : New Horizons devraient être reportés

Malgré l’arrivée du crafting et du terraforming, les équipes d’Aya Kyogoku prévoient déjà des DLC saisonnaux pour allonger la durée de vie d’AC : New Horizons. Néanmoins, la pandémie de coronavirus pourrait bien chambouler les plans : “Ajouter des événements téléchargeables en fonction des saisons n’était pas une manière de tenir à distance les joueurs qui accélèrent le temps via leur console. Animal Crossing est simplement un jeu qui s’apprécie tout au long de l’année. Nous sommes toujours au travail, et rien ne permet de dire s’il faudra ou non décaler les sorties. Je pense qu’il nous faudra sans doute être flexibles.“