Animal Crossing : New Horizons au coeur d’une collection Uniqlo

Des t-shirts, des tote bags et des serviettes de bain arboreront plusieurs motifs basés sur Animal Crossing : New Horizons, le jeu phénomène du dernier confinement.

La marque de vêtements japonaise Uniqlo annonce une collection pour hommes, femmes et enfants aux couleurs du dernier opus de la licence Animal Crossing sur Nintendo Switch. Basée sur le concept “connectez-vous avec vos amis à travers les vêtements”, elle sera lancée le 29 avril prochain avec un contenu in-game. En effet, un magasin Uniqlo réaliste (Island Dream) apparaîtra dans New Horizons via une adresse de rêve (ID de conception personnalisée, requiert un abonnement au Nintendo Switch Online) et permettra d’avoir accès à 21 designs de t-shirts liés à la collection. Les joueurs pourront ainsi profiter des vraies tenues dans le jeu sans forcément devoir passer à la caisse, même si l’objectif principal est quand même de motiver les fans à s’offrir quelques produits dérivés.

Riot Games annonce une collaboration avec Uniqlo pour League of Legends

La collection League of Legends d’Uniqlo proposera six tee-shirts uniques avec des motifs inspirés de champions célèbres comme Jinx, des éléments en jeu emblématiques comme la Faille de l’invocateur ou les poros, ainsi que le groupe mondialement connu K/DA. Le MOBA le plus populaire du monde rassemble environ 8 millions de joueurs simultanés par jour et inspire de nombreux projets multimédias autour de la musique, des comics, de la télévision et autres médias.

When adventure calls. Presenting the #LeagueofLegendsUT Collection. Available soon online and in select retail stores worldwide. pic.twitter.com/5VPwQEDNrR — League of Legends (@LeagueOfLegends) April 21, 2021

“Uniqlo tient à créer des formes uniques et personnalisées d’expression et de passion avec ses collections UT, et nous retrouvons la même passion dans ce que nous créons pour les joueurs de Riot Games“, explique Ryan Crosby, directeur du marketing Riot Entertainment et des produits dérivés chez Riot Games. “Nous sommes fiers d’avoir l’occasion de nous associer avec une société qui apporte autant de soin à la créativité et à l’expression personnelle sous toutes leurs formes.“