Animal Crossing : New Horizons, 5 millions de copies numériques écoulées en Mars

En cette période très difficile de confinement, l'on cherche à s'occuper chez soi, comme on peut. Les jeux vidéo sont une solution très efficace. Et parmi ceux-ci, Animal Crossing : New Horizons tire son épingle du jeu. Un succès planétaire pour Nintendo.

S’il fallait citer une entreprise qui semble bien se porter durant cette pandémie de Covid-19, ce serait très certainement Nintendo. En effet, avec des centaines de millions de personnes contraintes de rester chez elles – confinement oblige -, l’on cherche à rompre l’isolement et l’ennui par n’importe quel moyen. Les joueurs de jeux vidéo continuent de jouer, certains autres s’y mettent. Et quoi de mieux qu’un jeu comme Animal Crossing : New Horizons pour ce faire ?

Animal Crossing : New Horizons fait un véritable carton

La Nintendo Switch est une console parfaite pour faire passer le temps. Elle s’utilise sur le téléviseur du salon comme dans toutes les autres pièces de la maison. Un jeu en particulier affiche un énorme succès ces dernières semaines. Il s’agit évidemment de Animal Crossing : New Horizons. Selon un rapport de SuperData, il se serait ainsi écoulé plus de 5 millions de copies numériques durant le seul mois de Mars 2020. Un chiffre hallucinant reflétant parfaitement la popularité de la licence dans le monde.

Pas moins de 5 millions de copies numériques vendues en Mars 2020

Et il s’agit là, semble-t-il, d’un nouveau record en terme de ventes numériques pour un jeu console. Le précédent record de la catégorie appartenait à Call of Duty : Black Ops 4. Et s’il fallait une comparaison plus frappante, sachez que ces 5 millions représentent davantage que les copies numériques écoulées por Super Smash Bros. Ultimate et Pokémon Épée et Bouclier réunies. Animal Crossing a toujours été une licence très populaire mais avec les mesures de confinement en place dans de nombreux pays du globe, ce n’est pas une surprise de constater que les gens cherchent à s’échapper de la réalité avec ce genre de jeux. Et la dimension sociale du jeu, avec les amis qui peuvent se retrouver sur leurs îles virtuelles, n’y est pas pour rien. Nintendo semble dans le même temps vendre très facilement ses Switch. La console est difficilement trouvable chez les revendeurs, Big N a dû accélérer sa production.