Angry Birds : Rovio annonce une série d’animation en collaboration avec Netflix

La bande d'oiseaux déjantés de la licence Angry Birds se préparent à squatter le petit écran avec une série animée après deux films à succès au cinéma.

En développement chez le studio londonien Cake (Space Chickens in Space, Total Dramarama, Mighty Mike), déjà à l’origine des courts-métrages Angry Birds Slingshot Stories, Angry Birds Toon ou encore Angry Birds Stella, la série animée Angry Birds : Summer Madness sera diffusée sur la plateforme Netflix à partir de 2021 en partenariat avec les finlandais de chez Rovio Entertainment.

Focalisée sur Red, Bomb et Chuck, la première saison sera composée d’une quarantaine d’épisodes de onze minutes. Les héros des films vont se retrouver dans un camp de vacances sous les ordres de Mighty Eagle : “Des explosions, des farces improbables et de folles aventures estivales voient les oiseaux repousser les limites et enfreindre toutes les règles tout en repoussant les cochons effrontés et odieux de l’autre côté du lac, qui semblent vouloir causer le plus de dégâts possible !”

Curtis Lelash, directeur des séries animées originales chez Netflix, a déclaré : “Les Angry Birds ont été un véritable phénomène pour les enfants du monde entier et nous sommes ravis de les ramener chez eux dans le nid de Netflix où ils seront plus en colère que jamais“. Ville Heijari, responsable du marketing chez Rovio, rajoute : “Le contenu animé Angry Birds joue un rôle clé dans notre stratégie pour la franchise à long terme. Après plus d’une décennie dans les jeux à succès, les films à succès et les produits sous licence, c’est la première incursion des Angry Birds dans une série. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Cake et avons hâte de dévoiler le monde d’Angry Birds : Summer Madness aux téléspectateurs sur Netflix“. Ed Galton, directeur général de Cake, est heureux de pouvoir participer au projet et annonce la couleur : “Angry Birds est sur le point d’écraser le petit écran et nous sommes ravis de faire le voyage avec Netflix en tant que partenaire mondial.“