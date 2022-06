Anger Foot : un FPS ultra-nerveux et ultra-rapide avec de la hardbass

Une histoire de pieds et de sneakers dans la métropole turbo-caféinée Shit City.

Tous les problèmes sont susceptibles de se régler à l’aide d’un bon coup de pied dans Anger Foot : “Laissez parler les pieds les plus dangereux du monde et mettez-les dans la gueule d’ennemis anthropomorphes hauts en couleur. Karcherisez des taudis, des égouts, et des gratte-ciel, tout en récupérant de nouvelles armes, débloquant de nouvelles pompes, et améliorant vos pouvoirs de manière incroyable et parfaitement absurde. Faites le ménage à coups de pompe et de pétard, en ne laissant dans votre sillage que des portes défoncées, des os brisés, et des boissons énergisantes vidées.”

Un trailer pour Anger Foot

Anger Foot du studio indépendant sud-africain Free Lives sera disponible en 2023 sur PC.