Android : votre écran d’accueil a besoin de davantage de raccourcis

Android permet d'ajouter des raccourcis vers des actions particulières des apps sur votre écran d'accueil. Très pratique au quotidien. Voici comment en profiter.

L’écran d’accueil sur un appareil Android est extrêmement personnalisable. Si la plupart des utilisateurs semblent se concentrer sur les packs d’icônes, les widgets et autres launchers, une autre fonctionnalité incroyablement utile passe souvent sous le radar : il s’agit de la possibilité d’ajouter des raccourcis directement sur cet écran.

Android a introduit le concept de raccourcis vers des actions il y a des années, et de nombreuses apps en profitent aujourd’hui. Il s’agit des options que vous pouvez voir lorsque vous restez appuyé sur l’icône d’une app sur l’écran d’accueil. Par exemple, un appui long sur l’icône de l’app Notes vous montre une option pour créer une nouvelle note vocale, tandis que sur Spotify, vous pouvez démarrer une recherche sans ouvrir l’app.

Si ces raccourcis sont effectivement très pratiques, ils le deviennent plus encore si vous les ajoutez directement sur l’écran d’accueil, vous offrant un accès encore plus rapide à vos actions favorites.

Les raccourcis dans les apps ne dépendent pas un launcher. Du moment que vous avez un smartphone Android moderne, ils fonctionneront. Tout d’abord, trouvez l’app avec le raccourci en question et restez appuyé sur son icône. Vous verrez alors trois options de raccourci apparaître. Restez appuyé sur un raccourci, glissez-le où vous voulez sur votre écran d’accueil et relâchez le doigt. Et voilà, vous avez transformé un raccourci en icône sur votre écran.

Les meilleurs raccourcis à essayer sur Android

Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, vous en voudrez davantage. Et il en existe énormément. Vous pouvez même avoir un écran dédié aux raccourcis, si cela vous dit. Voici une petite liste intéressante :

Téléphone : vos contacts fréquents et favoris peuvent être ajoutés sur l’écran d’accueil avec un raccourci.

Google Keep : un raccourci rapide pour ajouter une nouvelle note est très pratique. Ce raccourci put même fonctionner avec des apps tierces.

Google Maps : un raccourci pour vous conduire vers votre domicile ou votre travail peut être utile à celles et ceux qui font ces trajets fréquemment.

YouTube : utilisez un raccourci pour accéder directement à l’onglet Abonnements et ignorer toutes les recommandations.

Spotify : passer directement à votre playlist favorite ou aux chansons que vous aimez via un raccourci.

Caméra : prenez un selfie avec un raccourci dédié.

Chrome : utilisez un raccourci pour ouvrir un nouvel onglet ou une session en navigation privée.

Il y a encore beaucoup à essayer

Ces raccourcis sont aujourd’hui intégrés dans toutes sortes d’apps, qu’il s’agisse de messagerie instantanée ou d’apps dédiées à la productivité. Si vous utilisez une application souvent, regardez quels raccourcis elle propose – cela ne demande qu’un appui long sur l’icône -. Et si vous trouvez un raccourci vers une action que vous faites souvent, ajoutez-le sur votre écran d’accueil et utilisez-le !