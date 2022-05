Android offrira un support natif des écrans braille

Android 13 prendra en charge nativement les écrans braille, un pas supplémentaire vers l'accessibilité.

Comme chaque année, les géants de la tech que sont Google et Apple travaillent activement à la prochaine version majeure de leur système d’exploitation mobile. La firme de Mountain View a quelque peu évoqué cette dernière, Android 13, lors de sa conférence annuelle I/O dédiée aux développeurs. L’occasion de découvrir les grandes lignes de développement pour cette année. L’accessibilité sera encore au rendez-vous.

Android 13 prendra en charge nativement les écrans braille

Android a déjà un certain nombre de fonctionnalités pour la saisie en braille, mais Google va franchir une étape importante supplémentaire avec Android 13. Comme la conférence I/O l’avait laissé entendre, Android 13 commencera à proposer une prise en charge native des écrans braille via la fonctionnalité TalkBack de l’entreprise. Vous n’aurez pas à télécharger l’application BrailleBack pour utiliser les entrées physiques à la place du clavier virtuel.

Vous aurez accès à de nombreuses fonctionnalités de TalkBack, qu’il s’agisse de naviguer dans l’interface ou les raccourcis pour les tâches simples comme envoyer un SMS. Les nouveaux raccourcis visent spécifiquement les écrans braille, comme pour passer à la ligne suivante dans un document ou copier du texte.

Un pas supplémentaire vers l’accessibilité

La prise en charge des écrans braille arrivera dans la prochaine version bêta d’Android 13, qui est attendue d’ici à “quelques semaines”. Cela devrait permettre aux personnes souffrant de déficience visuelle plus ou moins grave d’utiliser leur téléphone sans utiliser les commandes vocales. Et cela devrait dans le même temps rendre les smartphones bien plus pratiques pour les personnes ayant des troubles auditifs qui ne peuvent pas se baser sur les aides audio.

Un pas supplémentaire dans le bon sens, donc, pour faire de nos smartphones de vraies aides au quotidien pour tous, et pas uniquement les chanceux qui peuvent profiter pleinement de leurs cinq sens.