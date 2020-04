Android : l’enregistrement des appels devrait être conditionné selon les marchés

Depuis quelque temps se murmure la possibilité que Android, tout du moins sur les appareils compatibles, permette d'enregistrer nativement les appels téléphoniques. Aujourd'hui, nous avons, semble-t-il, plusieurs précisions quant à cette fonctionnalité.

Au début de l’année, une analyse de l’APK de l’application Téléphone d’Android révélait que Google travaillait sur une fonctionnalité permettant d’enregistrer les appels téléphoniques. Il y a quelques jours, XDA Developers rapportait que celle-ci pouvait même être déjà déployée sur certains téléphones Nokia en Inde. Aujourd’hui, un nouvel indice vient corroborer cette information, de la part de Google lui-même.

L’enregistrement des appels sous Android se précise

En effet, Google a publié un document d’aide sur la marche à suivre pour enregistrer un appel via l’application Téléphone. Le document en question a été supprimé depuis mais vous pourrez retrouver une capture d’écran juste ci-dessous. Selon Google, pour enregistrer un appel, l’appareil doit tourner sous Android 9 ou ultérieur, disposer de la dernière version en date de l’application Téléphone, le tout “sur un appareil et dans un pays ou une région compatible”. Le document ne précise cependant pas la liste des appareils et des régions compatibles. Le mode opératoire, quant à lui, est des plus simples : il suffit d’appuyer sur le bouton Enregistrement qui apparait à l’écran pendant l’appel.

grâce à un document d’aide fourni par Google

Le document de Google précise aussi que lorsque vous enregistrez un appel pour la première fois, un message vous indique que vous devez rester dans le cadre des lois en vigueur – la plupart du temps, il vous faut obtenir l’autorisation du destinataire avant d’enregistrer -. “Lorsque vous commencez à enregistrer, le destinataire est informé que l’appel est enregistré. Lorsque le cessez l’enregistrement, le destinataire est informé que l’enregistrement a cessé.” De plus, le document explique bien qu’il est impossible d’enregistrer tant que le destinataire n’a pas répondu, que l’appel est en attente ou muet ou si vous avez démarré une conférence. Enfin, les enregistrements sont stockés sur l’appareil, pas dans le cloud. On y accès directement depuis l’application Téléphone, dans Récents, avec le nom du destinataire. Il est possible de les écouter, les supprimer ou les partager par email ou une application de messagerie quelconque. Nul ne sait quand la fonctionnalité sera déployée globalement mais cela ne saurait plus trop tarder.