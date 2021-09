Android : la réinitialisation automatique des permissions arrive sur les anciennes versions

Google va permettre la réinitialisation automatique des permissions des applications non utilisées depuis longtemps sur des versions d'Android aussi vieilles qu'Android 6.

Version après version, Android ne cesse de s’améliorer. Et pour améliorer un système d’exploitation, mobile ou non, il y a de nombreux aspects à prendre en considération. L’un d’entre eux, et très important ces derniers temps, concerne le respect de la vie privée et la protection des données personnelles. Android 11 réinitialise automatiquement les permissions accordées aux applications non utilisées depuis longtemps. Une fonctionnalité qui arrive sur les plus anciennes versions de l’OS de Google.

Google va permettre la réinitialisation automatique des permissions des vieilles applications

Android 11 introduisait un certain nombre de nouvelles fonctionnalités en lien avec le respect de la vie privée. Parmi celles-ci, la possibilité de réinitialiser automatiquement les permissions accordées à des applications que vous n’avez pas utilisées depuis longtemps. En effet, il arrive souvent que l’on télécharge une application, qu’on lui accorde certaines permissions, qu’on l’utilise quelques fois et c’est tout. On laisse alors l’application installée là sur son téléphone.

sur des versions d’Android aussi vieilles qu’Android 6

Avec cette fonctionnalité, après un certain temps de non-utilisation de l’application, Google va venir effacer ces permissions automatiquement et il vous faudra les redonner si d’aventure vous veniez à utiliser de nouveau l’application en question. Ceci étant dit, si utile soit-elle, cette fonctionnalité n’était jusqu’à présent disponible que sur Android 11 et ultérieur. Google va changer cela.

À partir du mois de décembre 2021, Google a annoncé qu’il rendrait disponible cette fonctionnalité à d’anciennes versions Android. Depuis Android 6. Pas mal, non ? Une fois la mise à jour déployée, et installée sur votre appareil, elle sera activée par défaut. Vous n’aurez donc rien à faire. Il vous faudra la désactiver manuellement si vous ne souhaitez pas en profiter.

C’est en tous les cas une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui s’inquiètent quant au respect de leur vie privée. Si l’on se doute qu’il ne doit plus y avoir beaucoup d’appareils sous Android 6 encore en circulation, cela devrait être très appréciable pour tous les appareils sous Android 8, 9 ou 10 qui n’ont pas eu droit à Android 11.