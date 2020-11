Android : fin de support de nombreux sites sécurisés pour de vieux smartphones en septembre 2021

La sécurité informatique est l'affaire de tous. À tous les niveaux, on peut agir pour protéger ses données. Les sites web ont un certain nombre d'outils à leur disposition. Et les navigateurs, notamment, doivent suivre.

Si vous avez l’habitude de surfer sur des sites web sécurisés et que vous avez un smartphone Android vieillissant, vous voudrez très certainement opter pour un modèle plus récent. En effet, selon Android Police, l’autorité de certification Let’s Encrypt lance un avertissement : les smartphones disposant d’une version d’Android antérieure à 7.1.1 Nougat ne prendront plus en charge ses certificats en 2021. Autrement dit, il sera impossible, ou très pénible, de naviguer sur de nombreux sites web sécurisés.

Du rififi pour la consultation des sites web sécurisés en 2021

L’organisation cessera la certification croisée par défaut pour les certificats qui le permettent à compter du 11 janvier 2021. Tout partenariat de certification croisée sera définitivement abandonné à compter du 1er septembre de cette même année. Une méthode de contournement partielle restera disponible en installant Firefox (Mozilla étant partenaire de Let’s Encrypt) et en utilisant son propre store de certificats mais cela n’aidera en rien avec les autres navigateurs ou les fonctionnalités ne dépendant pas des navigateurs.

si vous avez un appareil sous Android 7.1.1 Nougat ou antérieur

Il est très fréquent que les développeurs cessent de supporter tel ou tel système d’exploitation. Cela étant dit, cette fois, ce pourrait être un vrai problème étant donné les politiques en place chez Android. Selon Let’s Encrypt, il semblerait que environ 33,8% des utilisateurs Android sur Google Play utilisent une version antérieure à cette version 7.1. Et certains fabricants mettent fin au support bien plus tôt. Les fabricants OEM ont d’ailleurs plutôt pour habitude, a fortiori sur le marché de l’entrée de gamme, de ne pas mettre à jour l’OS de leurs appareils. Autrement dit, si vous utilisez toujours un smartphone de 2016 ou 2017, vous pourriez brutalement ne plus pouvoir accès à un certain nombre de sites web.

Cela étant dit, la situation semble s’améliorer sur ce point. Samsung et d’autres fabricants d’appareils Android, se sont engagés à supporter pas trois mises à jour majeures d’Android. Cela ne changera pas la réalité pour de nombreux utilisateurs possédant un vieux smartphone, évidemment, et il n’y aura que peu de recours si vous ne pouvez ou ne voulez utiliser Firefox. Bien que de nombreux autres sites continueront de fonctionner, ce support inconsistant pourrait alors devenir au mieux une plaie au quotidien, au pire, un obstacle majeur.