Android 12 : ses fonctionnalités cachées que vous ne connaissez probablement pas

Android 12 propose un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Certaines déjà bien connues et présentées, d'autres bien plus dissimulées. En voici 4 très intéressantes.

Que vous ayez un Pixel 6 ou un autre smartphone Android, il y a un certain nombre de fonctionnalités pas franchement connues dans la dernière version du système d’exploitation mobile de Google, Android 12. Des fonctionnalités que vous gagneriez à connaître, bien évidemment. Le déploiement d’Android 12 a démarré à l’automne dernier pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro et la version est depuis quelque peu proposée à certains smartphones d’autres marques, Samsung, OnePlus, Xiaomi et consort.

Android 12 dispose de plusieurs nouvelles fonctionnalités pour se différencier d’Android 11, y compris d’outils pour la gestion de la vie privée, un nouveau design baptisé Material You et autre. Comme souvent, à la sortie d’une nouvelle version majeure d’un OS, les meilleures fonctionnalités sont souvent cachées. Ce sont des fonctions qui n’ont pas été annoncées, des fonctions qu’il faut aller déterrer plus ou moins profondément dans le système. Par exemple, il y a un mode jeu dédié dans Android 12, mais ce dernier est dissimulé dans l’application Paramètres. Il y a aussi un raccourci vers l’historique des notifications de votre appareil. Pratique quand vous manquez une notification importante.

Android 12 est encore tout jeune, il a sûrement d’autres éléments à faire découvrir, mais voici déjà quatre fonctionnalités cachées très utiles.

Android 12 conserve votre historique des notifications, facilement accessible

Vous est-il déjà arrivé de faire disparaître une notification sans la lire ? Android propose un historique des notifications depuis quelque temps déjà, mais il fallait parvenir à y accéder, et cela requérait parfois d’installer une application tierce.

Dans Android 12, il suffit de faire défiler tout en bas de l’encart des notifications pour voir un bouton Historique. Tapotez dessus et vous verrez les notifications récentes ainsi que les alertes des dernières 24 heures.

Si vous voyez Gérer au lieu de Historique, c’est que votre Historique de notifications n’est pas activé. Pour ce faire, tapotez sur Gérer et sélectionnez Historique de notifications et faites glisser le bouton vers la position On.

Android 12 fait paraître les grand smartphones plus petits

Un nouveau mode d’utilisation à une main dans Android 12 n’est peut-être pas le genre de fonctionnalité qui peut faire les gros titres, mais c’est une fonction qui peut faire une grande différence dans l’utilisation au quotidien. C’est d’autant plus vrai si vous avez un smartphone avec un grand écran, comme le Galaxy S21 Ultra.

Ce nouveau mode place l’écran dans la moitié basse, rendant plus facile d’accéder à un raccourci rapide ou une notification. Pour l’utiliser, placez un doigt sur la petite barre en bas de l’écran et balayez vers le bas. Il vous faudra peut-être plusieurs essais, mais lorsque vous aurez compris le geste, c’est facile à reproduire.

Avant de pouvoir le faire, il vous faudra l’activer dans Paramètres > Système > Gestes > Mode Une Main et basculer sur la position On. Sous ce bouton, deux options : Mettre l’écran à portée ou Montrer les notifications. Sélectionnez la première option et fermez l’application Paramètres.

Il y a un mode jeu dédié dans Android 12

Si vous jouez beaucoup sur votre appareil Android, vous serez heureux d’apprendre que Google a ajouté un mode jeu dédié sur Android 12. Lorsque celui-ci est activé, votre smartphone va déclencher un certain nombre d’opérations, comme activer le mode ne pas déranger quand vous commencez à jouer.

Mais vous ne sauriez pas que ce mode existe si vous n’allez pas le chercher, loin, bien loin dans les paramètres des notifications. Plus précisément, dans Paramètres > Notifications > Ne pas déranger > Planification. Là, cochez la case à côté de Mode Jeu pour l’activer. Ensuite, tapotez sur l’icône paramètres en forme de roue crantée pour activer les deux options.

Le mode jeu ne fonctionne pas avec tous les jeux. Asphalt 9, par exemple, en est privé, mais Call of Duty Mobile y a droit. Lorsqu’il est activé, vous pouvez forcer votre téléphone à s’optimiser pour le jeu vidéo dans un simple tapotement ou même voir le nombre d’images par seconde actuel.

Android 12 a un nouvel agencement des apps, mais il est peut-être réservé aux Pixel

La grille sur laquelle vos applications sont rangées dans l’écran fait d’ordinaire 4×4, 5×5 ou 6×6 (ou autre combinaison similaire). Cela étant dit, dans Android 12 sur le Pixel 5, il y a une nouvelle option qui peut sembler assez drôle au premier abord, 2×2. Celle-ci est peut-être limitée aux Pixel, mais on ne peut qu’espérer que les autres fabricants l’adaptent tant cela pourrait être pratique pour celles et ceux qui ont besoin de grosses icônes.

Passez en mode 2×2 en appuyant longtemps sur l’écran d’accueil puis sélectionnez Styles et fonds d’écran > Grille > 2×2.