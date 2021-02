Android 12 se dévoile dans une version developer preview

Comme n'importe quel logiciel, les systèmes d'exploitation ont aussi leur cycle de vie. Et ceux-ci comportent souvent une phase de présentation aux développeurs, souvent via une developer preview.

Les planning des géants de la tech concernant les mises à jour de leurs produits sont souvent bien ficelés. Qu’il s’agisse de hardware ou de software, le grand public comme les développeurs tiers savent à quoi s’en tenir. Aujourd’hui, c’est Google qui, fidèle à ses habitudes, livre une developer preview pour son très attendu Android 12.

Android 12 débarque en developer preview

La firme de Mountain View vient donc de publier une developer preview pour sa mise à jour majeure Android 12. Cette nouvelle version représente la prochaine génération du système d’exploitation du géant américain et cette developer preview devrait livrer son lot d’indices quant aux fonctionnalités à venir dans cette mise à jour.

L’occasion de découvrir les grandes nouveautés

Cela étant dit, comme son nom l’indique, il s’agit là d’une version pour les développeurs. Autrement dit, les non-développeurs, comprenez par là, le grand public, ne peuvent pas l’installer maintenant. Google précise cependant avoir prévu une ouverture, avec une version bêta, de cet Android 12 plus tard dans l’année mais pour l’heure, nous n’avons aucune date précise de disponibilité. Cette version bêta permettra au grand public, aux utilisateurs les plus curieux tout du moins, de découvrir cette nouvelle mouture.

Qui dit nouvelle version majeure, dit aussi son lot de gros changements, comme de modifications moindres. Android 12 ne dérogera pas à la règle. On pourrait ainsi citer une grosse refonte des notifications, Google ayant beaucoup travaillé sur leur design pour pouvoir afficher davantage d’informations en cas de besoin. L’OS devrait aussi proposer des transitions et animations plus fluides, des alertes plus rapides, etc.

Il devrait aussi y avoir des fonctionnalités comme les retours haptiques pour répondre à la lecture audio, ce qui pourrait être très utile dans les jeux. Google précise aussi avoir introduit de nouvelles mécaniques de protection de votre privée. Aux dernières nouvelles, il pourrait s’agir de quelque chose d’assez similaire à ce qu’a annoncé Apple récemment pour bloquer le tracking. Nous n’avons actuellement qu’assez peu de détails mais nous devrions en savoir davantage dans les jours et semaines à venir à mesure que les développeurs découvrent cet Android 12.