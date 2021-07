Android 12 permettra de jouer avant même la fin du téléchargement de l’app

Android 12 veut accélérer encore l'accès aux jeux mobiles en permettant de jouer avant la fin du téléchargement. Ceci grâce à une nouvelle fonctionnalité.

Les stores d’applications sont aujourd’hui légion, et ils fonctionnent à peu près tous de la même manière : ce sont des catalogues référençant des applications à télécharger puis installer sur nos machines. Un fonctionnement simple et efficace. Android 12 pourrait permettre d’aller plus vite encore, en permettant de jouer avant même la fin du téléchargement d’un jeu.

Android 12 veut accélérer encore l’accès aux jeux mobiles

Cela vous est probablement déjà arrivé. Vous voulez absolument jouer à un jeu sur votre smartphone mais vous devez attendre la fin du téléchargement. Frustrant, non ? Avec Android 12, cela pourrait être de l’histoire ancienne. En effet, Google introduira une nouvelle fonctionnalité baptisée “jouer pendant le téléchargement” qui permet, comme son nom l’indique, de jouer avant que le téléchargement ne soit terminé.

en permettant de jouer avant la fin du téléchargement

Ce concept n’est pas vraiment nouveau. Certains jeux PC en profitent déjà, pour le plus grand bonheur des joueurs, d’ailleurs. Pour ce faire, il “suffit” de télécharger d’abord les fichiers absolument nécessaires au jeu et de décaler les fichiers annexes, non prioritaires.

Cela signifie que vous pouvez jouer avant la fin du téléchargement complet de l’application en question. Et lorsque ce dernier sera terminé, vous serez déjà totalement plongé dans le jeu, vous ne remarquerez rien. Google a déjà tenté l’expérience par le passé avec ses instant apps. L’objectif n’était pas vraiment identique, mais cela sert le même objectif final, à savoir donner accès aux applications le plus rapidement possible.

C’est une fonctionnalité qui devrait arriver avec la prochaine mise à jour d’Android, Android 12. Il faudra donc attendre encore un an, environ, mais une chose est sûre, si le résultat est au rendez-vous, cela pourrait clairement changer notre manière de profiter de Google Play. Et les plus impatients auront encore moins à patienter. Pas mal, non ?