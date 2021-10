Android 12 commence à arriver sur les Google Pixel, une première version bêta publique très attendue.

Android 12 fut présenté officiellement dans uns version développeur il y quelques mois mais la bonne nouvelle, c’est qu’il semblerait que cette nouvelle mise à jour majeure soit enfin prête pour le grand public. Google a annoncé avoir démarré le déploiement de la bêta d’Android 12. Et comme à l’accoutumée, cela ne concerne pour le moment que les appareils Google Pixel.

Pour celles et ceux qui n’ont pas d’appareil Pixel, la date d’arrivée d’Android 12 – si tant est que cette version arrive, d’ailleurs – dépend entièrement du fabricant et de l’opérateur. Il faut en effet attendre que le fabricant la propose pour cet opérateur et que votre opérateur applique ses propres modifications. Certains ont cela dit déjà commencé à communiquer sur le sujet. Ceci étant dit, si vous avez acheté votre smartphone cette année ou l’année dernière, il y a de grandes chances que vous ayez droit à cette mise à jour.

Une première version bêta publique très attendue

Parmi les plus grands changements attendus grâce à cette version Android 12, on citera bien évidemment l’interface utilisateur. Google l’a baptisée Material You, dans la mesure où elle offre une personnalisation plus poussée encore. Cela est notamment rendu possible par l’utilisation de couleurs dynamiques qui peuvent changer certains éléments de l’interface selon le fond d’écran que vous avez.

Il y a aussi un certain nombre de changements et d’améliorations apportés à la gestion de la vie privée sur Android, de nouveaux widgets ainsi que des nouveautés en termes d’accessibilité sur l’OS mobile de Google. Il sera par ailleurs plus facile pour les utilisateurs de transférer des données d’un appareil à un autre, et ce, même si vous passez d’un iPhone à un smartphone Android.

Si l’on en croit Google, Android 12 sera disponible pour les Pixel 3 et plus récents. Vous devriez pouvoir installer ladite mise à jour dans les jours ou semaines à venir.