Android 12 arrive sur les OnePlus 9 et 9 Pro

OnePlus déploie OxygenOS 12 sur les OnePlus 9 et 9 Pro, basé sur Android 12, avec son lot de nouveautés.

Si vous avez un smartphone OnePlus 9 ou OnePlus 9 Pro, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que le fabricant vient de commencer à déployer la mise à jour OxygenOS 12 basée sur Android 12 pour ces deux appareils. C’était il y a assez peu de temps, finalement, que Google a officiellement publié la mise à jour pour ses propres appareils Pixel. C’est une bonne chose de voir que d’autres marques réagissent rapidement et peuvent proposer la mise à jour pour leurs propres produits dans un court délai.

OnePlus déploie OxygenOS 12 sur les OnePlus 9 et 9 Pro

C’est en tous les cas ce que nous apprend un post sur XDA Developers. Des membres ont découvert que OnePlus avait commencé à proposer la mise à jour OxygenOS 12, basée sur Android 12, à ses utilisateurs. Selon le rapport, la mise à jour en question porterait la nomenclature LE2115_11.C.36 pour le OnePlus 9 et LE2125_11.C.36 pour le OnePlus 9 Pro. Si vous avez l’un ou l’autre de ces appareils, n’hésitez pas à regarder si une mise à jour système est disponible.

Basé sur Android 12, avec son lot de nouveautés

OnePlus n’a pas tardé à officialiser la chose, reconnaissant qu’ils avaient effectivement commencé à déployer ladite mise à jour dans un post sur leur propre forum. “Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons démarré avec succès le déploiement de OxygenOS 12 basé sur Android 12 pour les appareils OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Cette mise à jour est déjà arrivée chez un certain nombre d’utilisateurs et continuera à arriver chez les autres de manière incrémentielle.”

Toujours selon ce même communiqué : “Parmi les différentes améliorations qu’apporte Android 12 – comme les fonctionnalités avancées de protection de la vie privée -, OxygenOS 12 ajoute lui aussi son lot de nouvelles fonctionnalités comme un nouveau Tiroir avec de nouvelles cartes et OnePlus Scout en natif, un mode Équilibre Travail/Vie privée amélioré qui est désormais disponible à tous nos utilisateurs et une nouvelle expérience Canvas AOD qui ouvre la porte à la personnalisation.”