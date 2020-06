Android 11 va faire disparaître la limite des 4 Go pour les enregistrements vidéo

Android 11 pointe tout juste le bout de son nez. Une première version bêta est dans la nature, disponible pour les appareils Google Pixel. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce que cette nouvelle mouture a à offrir.

Durant les premières années des smartphones, voir des appareils équipés de 16 Go était la norme. Aujourd’hui, 16 Go paraissent bien peu de choses face aux 256 voire 512 Go que l’on retrouve dans certaines références. Mais avec les résolutions d’écran de l’époque, il y avait nettement moins besoin de fichiers de haut définition. Sans parler de la qualité des composants photo/vidéo. Aujourd’hui, c’est une tout autre histoire.

Dans la bêta d’Android 11, la limitation de 4 Go sur les fichiers vidéo a disparu

Au fil des années, les smartphones sont devenus toujours plus performants. Les caméras embarquées sont notamment capables de filmer en 4K. Bonne nouvelle pour les utilisateurs Android : si l’on en croit le code de la version bêta d’Android 11, Google a supprimé la limitation des 4 Go quant à la taille des enregistrements vidéo réalisés sur un smartphone Android. Aujourd’hui, si vous capturez une vidéo – quel que soit son format – et que la taille du fichier atteint les 4 Go, l’enregistrement se coupe ou vous vous retrouvez avec plusieurs fichiers.

Voilà qui devrait simplifier la vie des vidéastes sur mobile

Les vidéos 4K prennent beaucoup de place en mémoire. C’est donc une nouveauté très pratique pour les utilisateurs amateurs de vidéo qui veulent utiliser leur téléphone pour réaliser de longues vidéos. Lorsque cette limitation ne sera plus que de l’histoire ancienne, vous pourrez donc capturer des vidéos aussi longues que vous le voulez. La seule limitation sera celle de l’espace libre sur votre téléphone. Pour l’heure, rares sont les applications à pouvoir tirer parti de cette nouveauté mais c’est tout à fait logique dans la mesure où elle est encore très récente. Attention cela dit, cette modification est implémentée dans une version bêta. Rien ne saurait garantir que l’on retrouve cette modification dans la version finale.