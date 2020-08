Android 11 va compliquer la vie des applications caméra et photo tierces

Android a un certain nombre d'avantages par rapport à iOS, mais aussi certains inconvénients. Avec la mise à jour majeure Android 11, cela jouera des tours aux applications tierces qui utilisent la caméra.

La beauté d’Android par rapport à iOS, c’est que Android permet aux utilisateurs de choisir leurs applications par défaut là où iOS les impose. Cela étant dit, avec Android 11, Google semble vouloir empêcher les utilisateurs de choisir, tout du moins en ce qui concerne l’application pour la caméra.

Android 11 vient empêcher le choix de l’application caméra dans les apps

Dans les applications, les développeurs peuvent faire en sorte de laisser les utilisateurs choisir l’application caméra de leur choix. Cela permet de s’affranchir de l’application par défaut, pas toujours optimisée ou suffisamment complète. En procédant ainsi, les développeurs n’ont pas à (trop) se soucier de la gestion de la prise de photo et/ou de vidéo mais à se concentrer sur le contenu. Et les utilisateurs, eux, ne sont pas dépaysés et peuvent profiter d’une certaine homogénéité dans les applications qu’ils utilisent au quotidien.

Jusqu’à présent, il était donc possible de choisir son application caméra préférée mais comme dit, il semblerait que cette option disparaisse avec Android 11. La fonction permettant justement de changer semble avoir disparu et les applications offrant des fonctionnalités de captation photo/vidéo devront donc apparemment se contenter de l’application caméra par défaut fournie avec le téléphone.

Un changement qui va faire grincer quelques dents

À noter, cela ne s’appliquera pas à toutes les applications, seulement à celles qui permettaient justement aux utilisateurs de choisir l’application. Des applications comme Instagram, Twitter ou Snapchat pourront toujours utiliser l’application caméra intégrée mais d’autres comme Reddit, Google Keep, etc ne pourront plus laisser l’utilisateur choisir.

Selon Google, il semblerait que cette décision ait été prise pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs. Des préoccupations toujours appréciables, évidemment, mais il y a fort à parier que nombre d’utilisateurs Android ne soient pas franchement ravis de ce changement.