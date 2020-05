Android 11 : l’événement de lancement de la bêta est reporté

Avec la pandémie de Covid-19, c’est toute l’industrie, toute l’économie qui a été impactée. Et cela a eu des conséquences dans tous les secteurs. Les géants de la tech n’ont pas été épargnés. Google non plus, évidemment. La crise sanitaire aura un impact sur le planning initial de la très attendue prochaine version majeure d’Android, Android 11.

Le lancement de la bêta d’Android 11 avait déjà été reporté après l’annulation de la Google I/O 2020 – qui devait se tenir le 12 mai – à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Voici qu’il est aujourd’hui repoussé une nouvelle fois. En effet, un événement virtuel de lancement de cette bêta très attendue était originellement prévu ce mercredi mais Google vient d’annoncer l’avoir annulé, précisant que “le moment n’est pas venu de célébrer”.

Difficile d’imaginer la véritable raison derrière cette annulation mais il y a fort à parier qu’il s’agisse plutôt d’un ensemble de motifs, la plupart étant très certainement liés à la crise sanitaire qui touche encore le monde entier. Il est assez logique que la firme de Mountain View n’est pas vraiment envie de faire la fête, ne fut-ce qu’un événement virtuel pour le lancement d’une bêta. Celui-ci devait être composé d’une keynote d’une heure environ ainsi que de sessions de questions-réponses et d’échanges avec les développeurs.

Dans le même temps, l’équipe annonce simplement qu’elle reviendra “bientôt” avec davantage d’informations concernant la suite des événements et l’arrivée, espérons-le, de cette version bêta d’Android 11. Nombreux sont les utilisateurs, et les développeurs, à vouloir découvrir ce que cette nouvelle version majeure de l’OS mobile de Google a à offrir. Encore un peu de patience !

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020