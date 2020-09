Android 11 arrive sur les Google Pixel et quelques autres smartphones

Chaque année, les possesseurs d'appareils Android attendent de savoir ce que leur réserve la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation mobile de Google. Aujourd'hui, Android 11 est prêt. Il arrive sur les Google Pixel.

Tous les ans, c’est le même cycle. Google dévoile petit à petit les nouveaux éléments qui constitueront la prochaine version majeure de son OS mobile Android. Nous avons déjà eu plusieurs aperçus de Android 11 mais il semblerait aujourd’hui que le géant de Mountain View soit prêt à déployer la bête. Cette nouvelle mise à jour est prête, elle arrive dès à présent sur les Google Pixel notamment

Android 11 arrive sur les Google Pixel et quelques autres modèles

Si vous attendiez avec impatience de profiter des nouveautés et autres changements et améliorations apportés par Android 11, vous serez intéressé(e) d’apprendre que Google vient de publier officiellement sa dernière mise à jour en date d’Android. Comme à l’accoutumée, les appareils Google Pixel sont les premiers servis mais il ne devrait pas falloir attendre trop longtemps avant que les fabricants tiers ne commencent à la proposer sur leurs propres appareils. D’ailleurs, Google précise aussi que cette mise à jour arrive sur certains smartphones des marques realme, Xiaomi, OnePlus et Oppo dès aujourd’hui. Une très bonne nouvelle pour les possesseurs d’appareils autres que les Pixel.

Android 11 introduit un certain nombre de changements au système d’exploitation Android. On citera par exemple des contrôles améliorés pour le respect de votre privée. Les utilisateurs auront désormais davantage d’options pour contrôler les permissions accordées à chacune de leurs applications. Celles-ci pourront d’ailleurs être révoquées chaque fois qu’une application est fermée.

Patience pour les autres

Arrive aussi dans cette nouvelle version majeure une gestion des notifications totalement revues. Les notifications des messages seront désormais séparées des autres notifications pour rendre l’ensemble plus facile à lire. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité d’enregistrement de l’écran. Cela n’a rien de vraiment nouveau mais c’est une bonne chose de la voir enfin intégrée nativement dans Android.

Cela étant dit, si vous ne possédez un appareil parmi ceux qui ont droit à cette nouvelle version dès aujourd’hui, il va falloir patienter. Comme toujours, les déploiements des nouvelles versions Android dépendent des constructeurs. Certains sont plus rapides que d’autres. Certains couvrent davantage d’appareils que d’autres. Il faudra voir au cas par cas si votre modèle est concerné, d’une part, et quand pourrait avoir lieu le déploiement d’autre part. Patience.