Analysez votre pied sous toutes ses coutures avec Perfitt

Acheter des vêtements n'est pas une mince affaire. Il faut aimer une pièce et que celle-ci aille bien. C'est particulièrement vrai pour les chaussures. Où l'on se retrouve parfois à essayer une paire, de la bonne pointure semble-t-il, pour que cela ne convienne pas...

Trouver une nouvelle paire de chaussures est loin d’être simple. Les pointures diffèrent selon les marques, selon le style aussi, où l’on découvre parfois des chaussures trop larges, ou a contrario trop serrées. Il n’y alors qu’un moyen de savoir si elles conviennent, il faut essayer. Encore faut-il que la pointure soit disponible. Et vous pouvez vous retrouvez à tester une pointure, puis une autre et encore une autre… Rageant. Les technologies modernes peuvent aider à vous simplifier la vie.

Perfitt analyse votre pied pour trouver les chaussures parfaites

Perfitt propose une solution fort sympathique pour les magasins. Vous n’avez qu’à enlever votre chaussure et placer votre pied dans l’appareil Perfit R. Les deux caméras intégrées vont alors prendre des clichés de votre pied et prendre ses dimensions exactes. Ensuite, un algorithme utilisant le machine learning baptisé Perfit AI va vous proposer les modèles correspondant à votre pied (au millimètre près) qui sont en stock et qui répondent aux filtres de marque et de style que vous avez sélectionnés. La base de données de chaussures est construite avec un autre outil de Perfitt, Perfit S, un “analyseur de l’intérieur de la chaussure”, pour être certain que les chaussures proposées conviennent à votre pied. On se demande pourquoi un tel système n’a jamais été imaginé avant.

Très efficace, c’est un gain de temps (et d’argent pour le magasin) certain

L’avantage est évident : le client va gagner un temps certain et s’éviter la frustration de ne pas trouver chaussure à son pied. C’est aussi très intéressant pour les employés du magasin dans la mesure où les employés n’auront plus à faire des aller-retour à l’arrière-boutique pour dénicher telle ou telle pointure. 86% des clients qui ont pu essayer le système sont satisfaits. Et comme si cela ne suffisait pas, il est aussi possible d’acheter des chaussures en ligne si vous décidez d’enregistrer les dimensions de vos pieds dans le système Perfitt. Pour l’heure, les machines Perfitt sont opérationnelles dans 5 magasins Brooks en Corée du Sud. Espérons qu’elles se démocratisent rapidement.