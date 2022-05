Analogue Pocket : la première grosse mise à jour arrive en juillet

L'Analogue Pocket recevra sa première mise à jour majeure en juillet. Au menu : Bibliothèque, Souvenirs et accès au second FPGA pour les développeurs.

Le marché du jeu vidéo est aujourd’hui clairement dominé par les trois monstres que sont Microsoft, Sony et Nintendo, chacun avec leur écosystème. Ceci vaut évidemment pour celles et ceux qui veulent jouer aux jeux actuels. Pour les amateurs de retrogaming, jeunes ou moins jeunes, il y a, par contre, bien davantage d’options. Les projets ne manquent pas, les consoles non plus. L’Analogue Pocket est l’une d’entre elles. Et celle-ci s’offrira bientôt sa première mise à jour majeure.

L’Analogue Pocket recevra sa première mise à jour majeure en juillet

La console Analogue Pocket aura bientôt droit à la première des mises à jour majeures promises au lancement. Comme The Verge le rapporte, Analogue annonce l’arrivée de Pocket OS 1.1 bêta pour le mois de juillet prochain. La très attendue Bibliothèque, les Souvenirs et les fonctionnalités de développement FPGA feront notamment leur apparition. Les améliorations devraient arriver “régulièrement” après cela, selon les dires de l’entreprise.

Au menu : Bibliothèque, Souvenirs et accès au second FPGA pour les développeurs

La Bibliothèque sera l’équivalent d’une encyclopédie pour les jeux classiques. Insérez une cartouche et vous apprendrez tout ce qu’il vous faut savoir sur la copie spécifique qui est la vôtre de ce jeu, y compris des guides de jeu et les détails de l’éditeur et/ou du développeur. Les Souvenirs, quant à eux, permettront de créer des sauvegardes et des captures d’écran. Bien que Analogue n’ait pas totalement explicité l’extension pour les développeurs, celle-ci devrait permettre aux développeurs d’utiliser le second FPGA de la Pocket. Ceux-ci auront accès à l’OS, au matériel et aux fonctionnalités telles que les Souvenirs.

L’on ne sait par contre pas pourquoi l’arrivée de cette version 1.1 prend si longtemps. Ceci étant dit, l’attente n’aura finalement pas été très longue. Analogue avait annoncé en décembre que la Bibliothèque et les Souvenirs seraient prêts en janvier, mais ceux-ci n’arriveront que plusieurs mois plus tard, dans une version bêta. Si vous n’avez pas encore la console, ce n’est pas un problème, cela dit. Les dernières pré-commandes ne seront pas honorées avant 2023. Autrement dit, seuls les premiers acheteurs devront faire preuve de patience, les autres n’ayant même pas encore la console entre les mains.