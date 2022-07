Amsterdam : une épopée policière qui entremêle polar historique et comédie

Le nouveau long-métrage du réalisateur américain David O. Russell réunit Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington.

Ecrit et réalisé par David O. Russell, Amsterdam raconte l’histoire de trois amis, deux soldats et une infirmière, qui se retrouvent dans la capitale néerlandaise et concluent un pacte pendant la Première Guerre mondiale pour veiller les uns sur les autres, quoi qu’il arrive. Inattendu mais prévisible, ils seront soudainement accusés de meurtre. Ils devront alors prouver leur innocence en élucidant ensemble ce qu’il s’est véritablement passé.

Un trailer pour Amsterdam

Produit par New Regency et distribué par 20th Century Studios, Amsterdam sera diffusé le 2 novembre prochain au cinéma. En plus du trio de tête, le casting est composé d’Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña ainsi que Rami Malek.