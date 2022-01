Among Us va être adapté en manga au Japon

Une adaptation manga d'Among Us est attendue dans le prochain numéro du magazine Bessatsu CoroCoro Comic.

Si le Bessatsu CoroCoro Comic, prépublication de mangas mensuel destinés aux enfants, est habitué à proposer des adaptations de nombreuses licences venant principalement du sol nippon, l’arrivée de Fortnite au format kodomo en 2020 avait créé la surprise bien que la popularité du Battle Royale dépasse les frontières. Deux ans après, c’est au tour d’Among Us de faire sensation puisqu’une version manga du hit indépendant d’Innersloth sera publiée le 4 février prochain dans le prochain numéro du magazine japonais.

Video Game "Among Us" will get a manga adaption in Bessatsu Corocoro issue 4/2022 next Feb 2022 pic.twitter.com/FmvrVCo3mo — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) January 12, 2022

Il n’y a pas de détails pour le moment sur l’histoire, mais ce sera le premier effort concret pour renforcer une certaine forme de narration dans Among Us. L’histoire du jeu d’enquête multijoueur est toujours restée assez mystérieuse au fil des ans. Il y a ainsi probablement quelques histoires amusantes à raconter avec ces petits compagnons d’équipage et les sinistres imposteurs qui se cachent parmi eux.

La licence Among Us a encore un bel avenir

InnerSloth semble vouloir élargir l’univers de son titre indépendant bien-aimé d’une manière assez significative. Après une sortie sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, le studio américain a révélé Among Us VR lors de l’édition 2021 des Game Awards, mais n’a pas donné beaucoup d’informations sur cette version qui se veut beaucoup plus immersive, avec sans doute des fonctionnalités inédites.