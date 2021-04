Among Us sur PS5 et PS4 avec des bonus exclusifs aux couleurs de Ratchet & Clank

Développé par InnerSloth, Among Us sera bientôt disponible sur PS5 et PS4.

Après une arrivée en 2018 sur Android, iOS, Chrome OS puis Windows/Xbox Game Pass (PC) et en 2020 sur Nintendo Switch, le jeu de trahison sociale Among Us s’apprête également à sortir sur PS5 et PS4 (un skin et un chapeau Ratchet ainsi qu’un compagnon Clank seront offerts aux joueurs sur ces plateformes) en même temps que les versions Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One (+ le Xbox Game Pass dédié aux consoles) qui ont été annoncé en décembre dernier.

Among Us prépare son arrivée sur les consoles PlayStation en vidéo

“Au départ, Among Us était un jeu en local sur mobile sans prétention, et nous sommes ébahis devant ce qu’il est devenu. Nous sommes encore plus ravis qu’il soit bientôt disponible sur PlayStation ! Quoi ?! Il nous tarde que des gens rejoignent votre équipage spatial… et que vous en éjectiez certains. Grâce aux quatre cartes jouables, de Skeld à Airship, préparez-vous à une bonne dose de rigolade et de chaos“, a déclaré Victoria Tran, directrice de la communauté chez InnerSloth. “Notre jeu est en partie basé sur un jeu auquel l’un de nos co-fondateurs, Marcus, jouait quand il était enfant. Il fallait piocher des cartes de rôle et errer sans but dans une maison pendant qu’une autre personne tuait discrètement des joueurs en leur dessinant un doigt sur le cou. Il avait été tout particulièrement séduit par le concept d’un personnage tentant de se fondre dans la masse. Ce postulat est toujours au cœur d’Among Us, mais sans la monotonie d’une maison dans laquelle faire les cent pas. Nous avons préféré créer un jeu sur le thème de l’espace, auquel nous avons ajouté des missions. Le jeu a connu de nombreux bouleversements avant d’en arriver où il en est, et nous sommes heureux que vous soyez si nombreux à l’apprécier. Nous avons beaucoup de choses à dire sur Among Us, mais nous sommes surtout honorés par l’accueil que la communauté a réservé à notre jeu indépendant. Des griffonnages aux films d’action, en passant par les nombreux streams, nous avons vu beaucoup d’amour pour nos petits haricots de l’espace. Merci de tout cœur. Nous espérons pouvoir continuer à vous rendre cette énergie ! Nous avons prévu de nombreuses mises à jour pour Among Us et nous avons hâte que la communauté PlayStation les découvre.”

Among Us sortira dans le courant de l’année sur PS5 et PS4 avec du cross-play.