Among Us sur PC : une édition collector avec un bouton d’urgence pour l'”Emergency Meeting”

La version PC du jeu phénomène d’InnerSloth va avoir droit à son édition collector et physique chez Limited Run Games. Les précommandes de la Among Us – Collector’s Edition seront lancées le 11 mai prochain. Pour mettre la main sur ce produit destiné aux fans et aux collectionneurs, il faudra débourser la coquette somme de 79,99 dollars .

🚨 EMERGENCY MEETING🚨

Among Us is hitting the Limited Run Games store! Each Collector's Edition will include exclusive Among Us merch and codes to the game on Steam and the Epic Store.

Get yours in a six-week pre-order starting May 11 at 10 AM ET. Impostors need not apply. pic.twitter.com/litk4JwnJE

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 5, 2021