Among Us sortira sur les consoles PlayStation et Xbox à la fin d’année

Le studio indépendant Innersloth planifie la sortie d'Among Us pour le 14 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.

Populaire depuis l’année dernière grâce à des streamers sur les plateformes Twitch et YouTube, Among Us d’Innersloth propose d’incarner un membre de l’équipage d’un vaisseau spatial qui peut aléatoirement être un équipier ou un imposteur. L’objectif pour les membres de l’équipage est d’identifier les imposteurs et de les éliminer tout en accomplissant des tâches dans le vaisseau, tandis que l’objectif des imposteurs est de tuer tous les équipiers sans être identifié.

📢 XBOX & PLAYSTATION – DEC 14, 2021 📢 Among Us is dropping on Xbox consoles, Xbox Game Pass, and PS4 & PS5! gather your crew – we've got Impostors to eject ⭐️ more info: https://t.co/bnvHu65Pjp pic.twitter.com/ATDUtLJZPu — Among Us 🦴 (@AmongUsGame) October 21, 2021

Alors que les nouvelles améliorations tardent à arriver (une cinquième map, un mode Hide & Seek, des rôles inédits, de nouvelles couleurs pour les personnages, des accessoires et succès supplémentaires), Among Us va enfin partir à l’assaut des PlayStation et Xbox durant le dernier mois avant 2022. Il intégrera ainsi le Xbox Game Pass dès son lancement, proposera des skins Ratchet & Clank exclusivement sur PS5 et PS4 ainsi que du cross-play.

Un point sur les éditions physiques d’Among Us

L’édition Crewmate sera disponible au Royaume-Uni et en Europe le 14 décembre prochain, tandis que les sorties au Japon et en Corée du Sud suivront peu après, à savoir le 16 décembre. La sortie aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine suivra le 11 janvier 2022. L’édition Impostor et l’édition Ejected seront elles lancées plus tard au printemps 2022 sur plusieurs territoires.