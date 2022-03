Among Us : InnerSloth tease une collaboration avec Halo

Du contenu basé sur la licence Halo de Microsoft devrait bientôt arriver dans Among Us.

Après avoir proposé des skins exclusifs basés sur Ratchet & Clank : Rift Apart pour les versions PS5 et PS4 d’Among Us, le studio américain InnerSloth se prépare à faire de même avec un skin du Master Chief (Spartan John-117) sur les consoles Xbox et PC. Beaucoup de fans de la licence créée par Bungie, et désormais dirigée par 343 Industries, semblent excités par la perspective de voir Master Chief arriver dan le jeu de trahison sociale, et il semble que ce bonus va rapidement devenir le favori des joueurs sur les machines de la firme de Redmond.

watch out @Halo the Impostor is coming for u… very soon. 👀 pic.twitter.com/5NZlksiJJV — Among Us (@AmongUsGame) March 29, 2022

Halo dans Among Us

Master Chief est l’un des personnages les plus emblématiques de l’industrie vidéoludique depuis plus de 20 ans, et le personnage pourrait attirer beaucoup de nouveaux fans grâce à la série télévisée Halo en streaming sur Paramount+, dont le premier épisode a été diffusé récemment. Pour mémoire, Among Us est actuellement disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, iOS et Android.