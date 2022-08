American Airlines achète 10 avions supersoniques Boom Overture

American Airlines commande 20 avions supersoniques Overture à Boom. 40 autres pourraient suivre. Le supersonique revient en force, aux États-Unis tout du moins.

Le transport aérien a beaucoup évolué ces dernières décennies. Aujourd’hui, en termes d’innovation pure, la période est assez calme, mais l’industrie a toujours à sa disposition les avions supersoniques, bien que ceux-ci soient trop peu utilisés, diront certains. Une compagnie aérienne américaine pourrait cependant “relancer” la technologie. Explication.

American Airlines commande 20 avions supersoniques Overture à Boom

L’une des plus grosses compagnies aériennes au monde a décidé de parier, et de parier gros, sur la startup Boom, spécialisée dans les avions supersoniques. Il y a quelques jours, American Airlines, toujours à la pointe de la technologie, a annoncé s’être engagée à acheter pas moins de 20 avions Overture fabriqués par Boom, avec l’option d’en acheter 40 supplémentaires si tout se passe. Ce contrat est l’un des plus importants pour Boom, à ce jour, un énorme acte de confiance, surpassant la commande de 50 avions potentiels passée par United Airlines l’année dernière. Voilà qui augure de très bonnes choses pour une startup qui n’a pas encore d’avion de ligne opérationnel.

40 autres pourraient suivre

En début d’année, Boom avait annoncé son intention de construire une usine de fabrication en Caroline du Nord, proche de l’Aéroport international de Piedmont Triad. L’entreprise devrait normalement démarrer le chantier de son “Overture Superfactory” dans quelques mois, avec une production qui pourrait être opérationnelle en 2024. Le premier avion, quant à lui, ne devrait pas sortir des lignes d’assemblage avant 2026.

Le supersonique revient en force, aux États-Unis tout du moins

Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché Boom de se montrer extrêmement optimiste quant aux perspectives pour Overture. L’entreprise imagine déjà que ses avions évoluant à Mach 1,7 puissent relier Newark à Londres en moins de 4 heures et San Francisco à Tokyo en environ 6 heures. L’entreprise affirme par ailleurs que Overture sera un avion à “émission carbone nulle” grâce à sa capacité à voler avec des carburants 100 % durables.