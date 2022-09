Amende de 175 millions de dollars contre Meta pour violation de brevet

Meta doit verser 175 millions de dollars à Voxer, développeur de Walkie Talkie. Selon un juge, le géant américain a violé les brevets de l'entreprise. La firme de Menlo Park va faire appel.

Meta se retrouve aujourd’hui face à une amende plutôt salée après avoir perdu un procès pour violation de brevet. Un juge fédéral du Texas a ordonné à la firme de Menlo Park de verser à Voxer, développeur d’une app baptisée Walkie Talkie, près de 175 millions de dollars de redevances. Voxer avait accusé Meta de violer ses brevets et d’intégrer cette technologie dans Instagram Live et Facebook Live.

Meta doit verser 175 millions de dollars à Voxer, développeur de Walkie Talkie

En 2006, Tom Katis, fondateur de Voxer, commençait à travailler sur une méthode pour résoudre les problèmes de communication qu’il a rencontrés lorsqu’il servait dans la US Army en Afghanistan. Tom Katis et son équipe ont mis au point une technologie permettant des transmissions vocales et vidéo, ce qui a permis à Voxer de lancer son app Walkie Talkie en 2011.

Selon un juge, le géant américain a violé les brevets de l’entreprise

Selon le dossier du procès, peu après la sortie de l’app, Meta (qui était alors Facebook) a approché l’entreprise pour une éventuelle collaboration. Voxer aurait proposé de révéler sa technologie propriétaire ainsi que son portfolio de brevets à Meta, mais les deux camps ne sont pas parvenus à trouver un accord. Voxer affirme que, bien que Meta n’avait pas de services de live vidéo ou de live vocal à cette époque, elle avait placé le développeur de Walkie Talkie sur sa liste des concurrents, lui coupant même l’accès à certaines fonctionnalités Facebook comme l’outil “Trouver des amis”.

Meta lançait Facebook Live en 2015. Tom Katis affirme avoir pu rencontrer un responsable produit de Facebook Live au début de l’année 2016 pour discuter de ces possibles violations de brevets sur ce produit, mais Meta a refusé de trouver un accord avec l’entreprise. Instagram Live est même arrivé quelques mois plus tard. “Ces deux produits intègrent les technologies de Voxer et violent ses brevets”, clame Voxer dans cette affaire.

La firme de Menlo Park va faire appel

Le géant américain réfute, évidemment, les accusations de Voxer et a bien l’intention de contester ce jugement. “Nous sommes convaincus que les preuves pendant ce procès ont démontré que Meta n’avait pas violé les brevets de Voxer”, déclare un porte-parole. “Nous avons l’intention d’aller plus loin, y compris en faisant appel.”