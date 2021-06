AMD FidelityFX Super Resolution, concurrent direct du DLSS de Nvidia

La solution FidelityFX Super Resolution du fabricant américain de semi-conducteurs AM sera disponible dans deux semaines.

Basée sur une technique d’upscaling spatial via un algorithme de pointe générant une image en super résolution, la FidelityFX Super Resolution (FSR) est bien différente du Deep Learning Super Sampling (DLSS) qui utilise un super-échantillonnage via l’intelligence artificielle. Elle se pose donc comme une alternative sérieuse. Compatible dès le 22 juin prochain sur plus d’une centaine de processeurs et GPU d’AMD, ainsi que sur les GPU concurrents et prochainement les consoles de nouvelle génération, cette technologie open source, intégration rapide et facile sur les API DirectX 12, DirectX 11 et Vulkan, propose quatre paramètres de qualité (Performance, Équilibré, Qualité et Haute Qualité) permettant aux joueurs d’ajuster l’équilibre entre la qualité de l’image et les performances en fonction de leurs préférences, offrant ainsi des expériences de jeu performantes et visuellement époustouflantes, même pour les fonctions visuelles les plus exigeantes.

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) est une technologie conçue pour booster jusqu'à 2,5 fois le débit d'images dans certains titres et offrir une expérience de jeu de haute qualité en haute résolution ! 👌https://t.co/AmrMf7el7i pic.twitter.com/wHaudyXDa0 — AMD France (@AMD_France) June 3, 2021

“AMD a été un partenaire solide tout au long du développement de Godfall, offrant aux joueurs des visuels époustouflants et des performances de classe mondiale pour alimenter ce action-RPG avec des mécaniques looter-slasher“, a déclaré Keith Lee, PDG de Counterplay Games. “FidelityFX Super Resolution d’AMD est une fonctionnalité étonnante et compatible avec toutes les plateformes, en plus d’être facile à mettre en œuvre par les développeurs. Elle offre à la communauté de Godfall de meilleures performances à des résolutions plus élevées avec toutes les options, y compris le Ray Tracing.”

AMD lève le voile sur FidelityFX Super Resolution en vidéo