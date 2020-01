AMD dévoile ses CPU Threadripper 3990X et Ryzen 4000

Le premier est un dérivé des processeurs EPYC 7702P qui équipent les serveurs et le second bénéficie de l'APU le plus puissant au monde selon la marque, mais aussi le plus fin, ce qui le rend idéal pour les PC ultra-portables.

Comme à son habitude, c’est le site AnandTech qui révèle de nouveaux CPU et APU du constructeur AMD dans deux articles distincts. L’américain surprend son monde et notamment la presse spécialisée en annonçant une disponibilité sous 30 jours de son nouveau CPU Threadripper 3990X, tandis que la gamme de processeur pour laptops Ryzen 4000 sera disponible au cours du 2ème trimestre 2020. À la fin de l’année dernière, AMD laissait entendre qu’en plus du lancement des processeurs workstation de la 3ème génération de Threadripper (24 et 32 cœurs), une version 64 cœurs pouvait voir le jour l’année suivante. Le CES 2020 est l’occasion de dévoiler le nouveau Threadripper AMD 3990X 64 cœurs, une variante grand public de l’EPYC 7702P 64 cœurs actuellement en vente sur le marché des serveurs avec selon AnandTech “moins de canaux de mémoire, moins de fonctions d’entreprise, mais une fréquence et un TDP plus élevés“.

47% de performances en plus

Lancé à 3 990 dollars le 7 février, il offre une fréquence de base à 2,9 GHz base et à 4,3 GHz en turbo et prend en charge la génération actuelle de cartes mères TRX40. AMD n’a pas publié de benchmarks pour accompagner l’annonce, mais s’attend à flirter avec les 25 000 sur Cinebench R20 MT vers 25000, soit 47% de plus de performances que la génération précédente. AMD recommande au moins 1 Go de DDR4 par coeur, voire 2 Go pour des performances optimales.

Deux APU pour le prix d’un

AMD voit les choses en grand et compte bien écraser la concurrence représentée par Intel avec ses deux processeurs dédiés aux laptops ultra-portables. La gamme des 4800U est gravée en 7nm, une première pour un processeur mobile, contenant 8 cœurs Zen 2 et jusqu’à 8 unités de calcul Vega améliorés, soit deux fois plus de cœurs que la génération précédente, mais 3 unités de calcul en moins, pour une enveloppe thermique de 15W. AMD vante 28 % de performances en plus sur 3D Mark Time Spy comparé au Core i7-1065G7 d’Intel, son flagship, jouant coude à coude avec les processeurs Ice Lake et Comet Lake. La gamme 4800U est compatible avec la mémoire LPDDR4X, jusqu’à 64 Go. Elle sera disponible au cours du 2ème trimestre de cette année.

Sur la série H, les processeurs annoncés par AMD visent à faire tourner les jeux les plus exigeants. Ils sont dotés d’un TDP de 45 W avec une option turbo allant jusqu’à 54 W. La fréquence de base est annoncée à 2,9 GHz, un gain de puissance du à l’enveloppe thermique plus élevée. Les 4800H seront dotés d’une fonction appelée SmartShift qui ajustera la distribution de l’alimentation entre le processeur et le GPU selon l’ordinateur portable dans lequel il est intégré. AnandTech rapporte que AMD évoque un taux de framerates 10% plus élevé dans Division 2, et 12% plus rapide selon Cinebench R20 NT. Comme la gamme 4800U, elle sera disponible au cours du deuxième trimestre 2020.