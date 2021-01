AMD dépasse enfin Intel sur le marché des CPU

Sur le marché des processeurs, il y a deux grands rivaux, AMD et Intel. Intel a toujours dominé les débats en termes de parts de marché. Jusqu'à aujourd'hui...

En ce qui concerne les processeurs, il y a deux grandes familles : les processeurs Intel et ceux fabriqués par AMD. Depuis toujours, ou presque, ces deux géants du secteur se livrent une bataille féroce pour remporter le marché. Et depuis toujours, ou presque, c’est Intel qui est devant. Mais les choses changent aujourd’hui, AMD vole la couronne à son concurrent.

AMD passerait devant Intel pour la première sur le marché des CPU

Depuis des années et des années, AMD et Intel s’affrontent sur le marché des CPU et depuis tout ce temps, AMD n’est jamais vraiment parvenu à égaler Intel en termes de part de marché. Cela étant dit, ces dernières années, la situation a évolué. Les CPU AMD Ryzen sont devenus de plus en plus populaires, notamment grâce à un meilleur rapport qualité/prix que les puces Intel. Et cela se ressent aujourd’hui sur les parts de marché.

Si l’on en croit les chiffres de PassMark

Cette popularité est aujourd’hui telle que, selon PassMark, éditeur du logiciel de benchmark du même nom, pour la première fois depuis 2006, AMD serait passé devant Intel en ce qui concerne les parts du marché des CPU. Les graphiques sur son site montre une tendance très intéressante. Depuis 2006 jusqu’à 2018 à peu près, l’écart entre AMD et Intel était très important mais depuis lors, AMD n’a eu de cesse de combler ce fossé.

Intel domine encore largement la scène pour les ordinateurs portables et les serveurs mais le progrès est tout de même extrêmement impressionnant pour AMD. Ces dernières années n’ont pas été tendres avec Intel. Le fondeur a été contraint de vendre son unité dédiée aux modems à Apple. Sans oublier le fait qu’Apple a pris ses distances avec le géant américain en concevant ses propres CPU. Et aux dernières nouvelles, d’autres entreprises, dont Microsoft, préparerait quelque chose de similaire.

Cela ne signifie en aucun cas qu’Intel est mort et enterré, loin de là, mais il va falloir que la marque réagisse, et vite, si elle veut garder sa place, ou tout du moins rester dans la course, sur le marché des CPU.